Bilim ve Ütopya’da Bu Ay İlaçla Değil Konuşarak İyileşmek: Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin keşfi ve gelişiminden uygulama alanlarına kadar her yönüyle konuya mercek tutan kapak yazıları, sabit sayfa yazıları ve farklı yazılarla birlikte bu ay Bilim ve Ütopya’da okuyucularını bekliyor.

Hepinize keyifli okumalar!

Bu ay derginin bünyesinde bulunan kapak yazıları:



Uzm. Dr. Alişan Burak YAŞAR – Biyoloji, antidepresanlar ve psikoterapi

Uzm. Dr. Emre SARGIN – Bilişsel Davranışçı Terapi’nin keşfi ve gelişimi

Prof. Dr. Levent SÜTÇÜGİL – Davranışçılık ve davranış terapileri

Doç. Dr. Fatih YAVUZ – Anlam ve eylemin kavuşması: Kabul ve Kararlılık Terapisi

Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR – Psikoterapi ve beyin

Doç. Dr. Kadir ÖZDEL – Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları

Uzm. Dr. Arzu Erkan YÜCE – Bilişsel Davranışçı Terapi’yi anlamak ve anlatmakta metaforlar

Bağımsız Yazılar ve Sabit Sayfa Yazıları

Prof. Dr. Ahmet İNAM – Doğurgan bir taşıyıcı kavram: Can

Dr. Alp HAMUROĞLU – Osmanlı devleti ve toplumu ile kölecilik

Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM – Dünyaya çarpma potansiyeli olan gökcisimlerine genel bakış ve Apofis Asteroidi

Tuğçe ARSLAN – Van Gogh’tan sonra Van Gogh

Özgür UYANIK – Amazonları kim yakıyor?

Prof. Dr. Remzi DEMİR – 2023’e doğru: Türkiye’de bilimin yüz yılı

Dr. Ali Emre GENÇ – K2-18b Ötegezegeninde su keşfedildi

Prof. Dr. Derya ATAMTÜRK – Adli Antropoloji

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ – Devrimin 70.yılında: Çin bilimsel olarak ABD’yi geçiyor mu?

3. Astrobiyoloji Konferansı



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