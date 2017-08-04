MARDİN'de 650 yıl boyunca alim ve bilim adamı yetiştiren ve Cumhuriyet'in kuruluşunda kapatıldıktan sonra 2012 yılında yapılan restorasyonla yeniden açılan Kasımiye Medresesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Üzerinde kırmızı kan izlerinin bulunduğu taşlardan oluşan avluyu özellikle gezen yerli ve yabancı turistler, buradaki görevlilerden bilgi alıyor.

650 yıl boyunca alim ve bilim adamının yetişmesinin ardından yaklaşık 100 yıl ibadete kapatılan Kasımiye Medresesi, 2012 yılında yapılan restorasyonla yeniden ibadete açıldı. İnanç turizmi adına kentin en önemli tarihi mekanlarından biri olan Kasımiye Medresesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yapılar arasında yer alıyor. Medreseyi ziyaret gelenler en çok üzerinde kırmız kan izlerini andıran taşların bulunduğu avluyu ziyaret ederek, görevlilerden bilgi alıyor. Haftaiçi günlük bin- bin 500, hafta sonları ise 2- 3 bin kişinin ziyaret ettiği medreseye yeni evlenen çiftler de dış mekan çekimi olarak yoğun ilgi gösteriyor.



'İNSANIN GÖZLERİ KAMAŞIYOR'



Çorum'dan Mardin'e bir grupla birlikte gezi amaçlı gelen Selma Yılmaz, Mardin'i gezmeye gelen daha önceki arkadaşlarından duyduğu kan izini yerinde görmek için özellikle Kasımiye Medresesi'ne geldiğini söyledi. Mardin'in açık hava müzesine eşdeğer tarihi karşısında çok güzel zaman geçirdiklerini anlatan Yılmaz şunları söyledi:



"Bu medresede daha önce kan izleri olduğunu duymuştuk. Bunun yerinde görmek için geldik buraya. Az önce arkadaşlar özellikle orada duranın boya mı değil mi olduğunu öğrenmek için izlerin üzerine su attılar ama akmadığını gördük. Demek ki 640- 650 yıllık bir gerçekliği var. Gerçekten de duvarda kan olduğuna artık kendim bizzat görerek şahit oldum. Gerçekten çok güzel bir yer, tarihi yapısı ve işlemeleri çok güzel, insanın gözü kamaşıyor böyle güzel bir eser karşısında."



ALMANYA'DAN GÖRMEYE GELDİ



Almanya'dan Medreseyi görmeye geldiğini anlatan Nizar Özmen de, 650 yıldır duran kan izlerinin insanlık için büyük bir ibret olduğunu ifade ederek, "İlk defa buraları ziyaret ediyorum. Çok geç kalmışım ama iyi ki de gelmişim. Bu medresedeki kan izi görüntüsünü daha önce bir kaç arkadaşım göstermişti. Ben de yerinde görmek için geldim. Gerçekten de söyledikleri kadar etkileyiciymiş" dedi.



Kasımiye Medresesi'ni zayeret edenlerden biri olan Gülistan Pur da, bugüne kadar gezdiği en güzel mekanlarından biri olduğunu anlatarak, "İnsanların buraya gelerek hem medreseyi, hem de camiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Yapı bakımından bir çok güzelliği içinde barındıran bir yer. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sayısız tarihi mekanı ziyaret ettim ama burası kadar ihtişamlı ve etkileyici bir yer görmedim" diye konuştu.



KASIM PAŞA'NIN KANLI GÖMLEĞİNİN KANI



Medresede görevli İmam Hatip Hazbi Bulut kendisine duvardaki kan izleri hakkında soru soranlara şunları anlatıyor:



"Kasimiye Medresesi eyvanında rivayetlere göre, medreseyi yaptıran Kasım Paşa, amcaoğlu Uzun Hasan tarafından öldürüldüğünde, Kasım Paşa'nın kızkardeşi Esma Hatun, kanlı gömleğini ağıtlar eşliğinde bu eyvanın duvarlarına sürerek dua etmiş. Duasında, 'Ya Rabbi bu medrese ayakta kaldıkça, bu kan Müslümanlar'a ibret olsun. Kimse kimseyi öldürmesin' diye dua etmiş. Bazıları kök boya diyor ama hiçbir boya 650 yıl duvarda durmaz. Bu izler günde 10-20 defa ıslatıldığı halde tazeliğini koruyor ve kan olduğuna biz de inanıyoruz ki, bir dua Allah katında kabul edilirse edilir."



KASIMİYE MEDRESESİ TARİHİ



1385 tarihinde Artuklular döneminde inşa edilmiş, ancak Moğollar tarafından 1408 yılında yağmalandığı için 1444 yılında Akkoyunlar Hükümdarı Cihangir Bey'in oğlu Kasım Paşa tarafından yeniden onarılarak hizmete açılmış. 1469 yılında ise Kasım Paşa, Kasımiye Medresesi'nin avlusunda Uzun Hasan tarafından öldürülmüş.