ABD'li ünlü şarkıcı Iyeoka, Bodrum'da sahneye çıkarak müzik ziyafeti verdi.

Simply Falling şarkısı 52 milyon kez izlenen ve geçen yıl Türkiye'de başarılı bir konser turu gerçekleştiren Iyeoka, bu yılki turne kapsamında Bodrum'da sevenleriyle buluştu. ABD'li şarkıcı Iyeoka, Igor Event ve Koşanadam organizasyonu ile Bitez Mahallesindeki Savra Hotel'in restoran bölümünde sahne aldı. Iyeoka, 5 konserlik Türkiye turnesinin üçüncü organizasyonunda kente geldi. Iyeoka, kendisini izleyenlerin karşısına kırmızı uzun bir elbiseyle çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Iyeoka'yı izleyenler, şarkılara eşlik de etti. Müziğe olan tutkusunu The Rock By Funk Tribe grubu ile kariyerine dönüştüren Iyeoka, o güne kadar yazdığı şiirleri caz, soul ve blues ile buluşturunca ortaya beğeni toplayan besteler çıkarmıştı.



İlk solo albümü 'Black and Blues'u 2004'te Phanai etiketiyle yayınlayan Iyeoka, U2'nun hit parçalarından 'Desire'ı da coverladığı albümü 'Hum The Bass Line'ı 2008 senesinde dinleyicileriyle buluşturdu. 2011'de R&B şarkı kategorisinde 'Bağımsız Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen Iyeoka, Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle beraber aynı sahnede performans sergileyerek müzik dünyasındaki yerinin kalıcı olduğunu kanıtladı. Sesi ve vokaliyle Nina Simone'a benzetilen Iyeoka, sevilen şarkılarıyla kentte keyifli konser verdi.



Bodrum'a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirten Iyeoka, "Ortam çok güzel herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi. Evli olan ve ikiz bebek bekleyen sevilen Iyeoka, Türkiye turnesi kapsamında 9 Ağustos Çarşamba günü Marmaris Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.