Bu sezon rotasını altıncı kez Bodrum'a çeviren "Mein Schiff 2" adlı kruvaziyerle ilçeye çoğunluğu Alman olan 2 bin 165 turist geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle 2 bin 165 turistziyaret etti.



Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaşan Malta bayraklı, 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, bu sezon ilçeye altıncı seferini yaptı.



Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 165 yolcu ile 820 personel bulunuyor.







Kruvaziyerle gelen yolculardan Alman uyruklu Verena Hartmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un çok güzel bir tatil merkezi olduğunu söyledi.



Eşi Thomas Hartmann da bugüne kadar İtalya, Malta, Yunanistan ve Montenegro'yu gezdiklerini, Türkiye'ye de gelmenin mutluluk verici olduğunu kaydetti.







Bu sezon ilçeye toplam 12 sefer yapacağı belirtilen kruvaziyerin, akşam İtalya'nın Katanya şehrine hareket edeceği öğrenildi.