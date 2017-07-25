BODRUM'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı 'Zorba'dan uyarlanan ve aynı adı taşıyan temsil ile başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 15'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Nikos Kazancakis'in aynı adlı başyapıtından Mikis Theodorakis'in müzikleri ile Türkiye prömiyeri gerçekleştirilen 'Zorba' eseri ile başladı. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahnelenen gösteriyi, Devlet sanatçısı ünlü piyanist Gülsin Onay, oyucu Salih Kalyon, Devlet Tiyatrosu eski Genel Müdürü ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) Kurucu Başkanı, oyuncu Tamer Levent, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından İmren Aykut'un da aralarında bulunduğu 1500 kişi izledi.



Gösteri öncesinde konuşan TOBAV Kurucu Başkanı Tamer Levent, "Bu tür festivaller evrensel kurallar çerçevesinde gelişmiş ülkelerin prestijidir. Avrupa'da gelişmiş başka ülkelerde de sık sık böyle ulusal ve uluslararası düzeyde festivaler yapılır. Bu festivallere o kente gelmiş olan yabancılar turistler ve birçok insanın da katılmasını sağlar. Bakın kapıda uzun bir kuyruk var ve o kuyruğun içinde Bodrum'da bulunan pek çok yabancı da bu festivale geliyor. Bu da gösteriyor ki bu festivaller o ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ilgili bir görüntüsünü gösteriyor. O yüzden 15 yıl önce bu festivallerin düzenlenmesi konusunda ben de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde önemle üzerinde duruyordum. Şimdi bu festivaller düzenlendi, oturdu. Umut ediyorum ki nice 15 yıllara Türkiye'nin gelişmesi ile birlikte devam edecek" dedi.



Nikos Kazancakis'in aynı ismi taşıyan başyapıtı 'Zorba'nın Mikis Theodorakis'in müzikleri ile Türkiye prömiyeri gerçekleştirilen gösteride, 30 dansçı sahne aldı. Sevgiyle, aşkla, umutla zorluklara karşı ayakta durmayı öğrenen ve öğreten Zorba'nın öyküsü, ünlü İtalyan koreograf Lorca Massine yorumuyla sahnelendi. Taşkın karakterli ve esrarengiz Aleksi Zorba'nın yardımı ile eski hayatından kaçıp kurtulma cüretini gösteren genç bir Yunanlı'nın hikayesi sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren gösteri sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Zorba, bu akşam Bodrum'da sanatseverler ile ikinci kez buluşacak.



ZORBA



Gösteride küçük bir Yunan kasabasına 'John' adında bir Amerikalı gelir ve parçası olmak istediği geleneklerin cazibesine kapılarak güzel bir dul olan Marina'ya aşık olur. Köylüler birlik ve geleneklerini koruma gayretiyle Yorgo'nun aşkını yok sayarak yabancı birine aşık olan Marina ile John'a karşı çıkar. John'un dostu olan tek kişi, kimsesi olmayan ancak güçlü ve özgür bir adam olan Zorba'dır. Zorba sayesinde John ile Marina aşklarını yaşama fırsatları bulur. Marina'nın ölümünden önce John gururlu ve bağımsız bir şekilde ona kısa bir süreliğine de olsa büyük bir mutluluk yaşatır. Zorba zavallı John'u kızgın köylülerin elinden zor kurtarırken Marina intikam peşinde koşan kalabalığın kurbanı olur. Hayata küsen Zorba sirtaki oynayarak yaşama geri dönerken, John da diğer insanlar da dans eder. Herkes yeni bir hayat için teselli, af ve dayanma gücü arayışındadır.