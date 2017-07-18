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Bosna Hersek'te 'Türk Fimleri Festivali' başladı

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Türk Filmleri Festivali, Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Vizontele" filmiyle başladı.

Bosna Hersek'te 'Türk Fimleri Festivali' başladı

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Türk Filmleri FestivaliYılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Vizontele" filmiyle başladı.

"Mostar'da Yaz" etkinliği kapsamında Mostar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ulusal Tiyatro'da gerçekleştirilen film gösterimine Bosna Hersekliler yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Ulusal Tiyatro Müdürü Almir Mujkanovic, festivalin Mostar'a zenginlik katacağını belirterek, "YEE kültürel anlamda da çok çeşitli projelere imza atmakta. Bizlere de önümüzdeki dönemde ne gibi işler yapabileceğimiz konusunda örnek oluyorlar." dedi.

Vizontele'nin yanı sıra Çağan Irmak'ın yönettiği "Babam ve Oğlum", Yılmaz Erdoğan'ın "Neşeli Hayat", Özhan Eren'in "120", Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye", Yavuz Turgul'un "Eşkıya" ve Atıf Yılmaz'ın "Selvi Boylum Al Yazmalım"ı da 21 Temmuz'a kadar festivalde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.


Kaynak: AA
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