Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 11 film vizyona girecek.

Julian Rosefeldt'in yönettiği ve Oscarlı oyuncu Cate Blanchett'in canlandırdığı 13 ayrı karakterle sanat tarihinde yer edinmiş manifestoları odağına alan "Manifesto" izleyici ile buluşacak.



Berlinli sanatçı Julian Rosefeldt'in son çalışması olan filmde, 21. yüzyılda sanat tarihine yön vermiş Pop Art, Fütürizm, Dadaizm, Dogma 95 ve Minimalizm gibi tüm dünyada kabul görmüş manifestolar, Cate Blanchett'in canlandırdığı karakterlerde beyaz perdeye taşınıyor.

Avustralyalı usta oyuncu Cate Blanchett, evsiz bir adam, bir ilkokul öğretmeni, bir borsacı, bir vaiz, bir haber spikeri ve birbirinden farklı karakterleri canlandırdığı bu filmde çok yönlülüğünü ortaya koyuyor.



"Bas Gaza"



Antonio Negret'in yönetmenliğini yaptığı aksiyon filmi "Bas Gaza"nın başrollerinde Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp ve Clemens Schick rol alıyor.



Senaryosu Michael Brandt ve Derek Haas'a ait olan film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.



"Çılgın Banka Soygunu"



Wolfgang Petersen'in yönettiği "Çılgın Banka Soygunu", hayatları boyunca biriktirdikleri parayı geri alabilmek için çılgınca bir plana başvuran bir grup adamın hikayesini anlatıyor.



Komedi ve suç karışımı Alman yapımı filmde Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers, Alexandra Maria Lara, Michael Herbig, Jana Pallaske ve Claudia Michelsen gibi isimler rol aldı.



"Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı"



Kellan Lutz, Daniel MacPherson, Isabel Lucas, Luke Ford, Rachel Griffiths ve Temuera Morrison'un başrollerinde oynadığı "Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı"nın yönetmenliğini Shane Abbess üstlendi.



Avustralyalı yönetmenin senaryosunu Brian Cachia ile kaleme aldığı film, gezegenler arası kontrolü ele geçiren "Exor"un yok edici planlarını öğrenen bir grubun mücadelesini konu ediniyor.



"Her şey"



Stella Meghie'nin yönettiği ve Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera ile Anika Noni Rose'un oynadığı "Her Şey", Maddy adındaki genç bir kızın hikayesini anlatıyor.



"The Model"



Ed Skrein, Maria Palm, Dominic Allburn, Virgile Bramly ve Elise Lissague'nin başrollerinde yer aldığı "The Model"in yönetmen koltuğunda Mads Matthiesen oturuyor.



Matthiesen'in senaryosunu, Anders Frithiof August ve Martin Zandvliet ile kaleme aldığı dram türündeki film, modellik kariyerinde yükselmek için Paris'e gelen genç bir kız ile moda fotoğrafçısı Shane adındaki genç arasındaki saplantılı ilişkiyi konu ediniyor.



"Hizmetçi"



Güney Koreli Yönetmen Park Chan-wook'un Altın Palmiye için yarışan yeni filmi "Hizmetçi", zengin genç bir kadın, onu kandırıp mal varlığına konmaya çalışan bir adam ve adamın tuttuğu hizmetçi arasındaki entrika, gizem ve gerilim dolu bir hikayeye odaklanılıyor.

Sarah Waters'ın Türkçeye "Ustaparmak" adıyla çevrilen romanından uyarlanan filmde Min-hee Kim, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha ve Jin-woong Jo gibi isimler rol aldı.



"Mezarcı"



Emre Altuğ'un başrolünde yer aldığı "Mezarcı", Almanya'da mezarcılık yaparken babasının ölüm haberi üzerine memleketine dönen Ejder'in başından geçenleri ele alıyor.



Başroldeki Emre Altuğ'a Nilay Erdönmez, Turan Özdemir, Sadık Gürbüz, Mustafa Uzunyılmaz ve Orhan Aydın gibi isimlerin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu yaptı.



"Organik Aşk Hikayeleri"



Alpgiray M. Uğurlu'nun yazıp yönettiği "Organik Aşk Hikayeleri"nin başrollerinde Özge Gürel, Gökhan Alkan, Furkan Kızılay, Sadi Celil Cengiz, İrem Helvacıoğlu, Melike Öcalan, Taylan Güner ve Ceyda Kasabalı yer alıyor.



Romantik komedi türündeki filmde, görücü usulüyle tanışmış ve ilişkinin farklı aşamalarında bulunan 8 çiftin hikayeleri konu ediliyor.



"Amigos Meksika Hazinesi"



Arif Çağatay Özkan'ın yönettiği ve Kaan Öztop, Nami Esatgil, Arif Çağatay Özkan, Hamit Demir ve Suat İnal gibi isimlerin rol aldığı "Amigos Meksika Hazinesi", Meksika'da bir hazinenin peşine düşen dört kafadarın hikayesi etrafında dönüyor.



"Sevimli Emojiler"



Alexander Romanetz'in yönettiği haftanın animasyon filmi "Sevimli Emojiler", mesajlarda kullanılan emojilerin hayatlarını izleyicilerin beğenisine sunacak.