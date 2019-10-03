Bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona giriyor. Haftanın merakla beklenen filmleri arasında başarısız bir komedyenin hikayesinin işlendiği "Joker" öne çıkıyor.

Joaquin Phoenix'in başrolünde oynadığı "Joker", başarısız bir komedyenin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut ve Gürgen Öz gibi isimlerin rol aldığı "Hareket Sekiz"; Rus mafya liderinin peşine düşen 3 polis memurunun etrafında dönen olayları anlatıyorİlk gösterimini Berlin Film Festivali'nde yapan filme adını veren "piranalar", "silahlı çete" olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Gomorra'nın yazarı Roberto Saviano'nun kendi eserinden sinemaya uyarladığı "Piranalar", Napoli'de mafyaya dahil olmaya çabalayan genç ama bir o kadar da zalim bir grup arkadaşın hikayelerini anlatıyor.Utku Uçar'ın yönettiği "Kuşatma 7 Uyuyanlar"; Amerikalı "Blackwater" subayı Falcon'un Kerkük'e gelmesi üzerine, özel bir Türk birliğinin bölgedeki kaos baronlarının komplosuna karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç'ın birlikte yönettiği "Keşfedilmemiş Çocuklar", aileleri tarafından terk edilmiş ve yuvada kalan, türlü yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini odağına alıyor.Haftanın bir diğer yerli komedi filmi "Dert Bende"de Mert'in mutsuz bir evliliğe adım atmak üzere olduğunu düşünen bir grup gencin arkadaşlarını kaçırmaya karar vermeleriyle gelişen olayları konu ediniyor.2018 yapımı "Kral Şakir Oyun Zamanı"nın devam filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" devam filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yaptı.