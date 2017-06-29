Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta dram, korku, gerilim ve aksiyon türünde 6 yabancı film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta dram, korku, gerilim ve aksiyon türünde 6 yabancı film vizyona girecek.

Jonathan Baker'in yönetmenliğini yaptığı ve Nicolas Cage, Gina Gershon, Faye Dunaway, Nicky Whelan ile Natalie Eva Marie'nin başrollerinde yer aldığı "Bakıcı" izleyiciyle buluşacak.

Ünlü oyuncular Nicolas Cage ve Gina Gershon'un bir çifti canlandırdığı film, sıkıntılı geçmişinden kaçmak adına yeni bir şehre taşınan bir annenin, burada başka bir anneyle tanışmasından sonra gelişen olayları konu ediniyor.



"Tam Gaz"

Edgar Wright'ın yazıp yönettiği "Tam Gaz" adlı filmde, Lily James, Ansel Elgort, Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey ve Jon Bernthal rol aldı.

Aksiyon ve komedi karışımı ABD yapımı film, bir suç ağının lideri için kaçış şoförlüğü yapan ve neredeyse 24 saat müzik dinleyen "Baby" adındaki bir gencin aksiyon dolu hikayesini beyaz perdeye taşıyor.



"Lady Macbeth"

Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis ve Naomi Ackie'nin rol aldığı "Lady Macbeth"in yönetmenliğini, tiyatro oyunlarının tanınan ismi William Oldroyd yaptı.

İngiltere'nin önemli genç kuşak oyun yazarlarından Alice Birch'in senaryosunu kaleme aldığı soğukkanlı gerilim filmi "Lady Macbeth", Shakespeare'in tragedyasıyla doğrudan bağlantısı olmayan bir hikayeyi anlatıyor.



"2:22"

Teresa Palmer ve Michiel Huisman'ın başrollerini paylaştığı "2:22", her gün saat 2:22'de gerçekleşen garip olayların etrafında bir araya gelen iki kişinin hikayesini konu ediniyor.

Başroldeki Palmer ile Huisman ikilisine, oyuncu kadrosunda John Waters, Sam Reid ve Maeve Dermody'in eşlik ettiği ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Paul Currie oturuyor.



"Hayalet Hikayesi"

Kısa bir süre önce ikiz kardeşini kaybetmiş olan alışveriş danışmanı genç bir kızın gizemli hikayesini ele alan "Hayalet Hikayesi (Personal Shopper)" adlı filmin başrolünde, Kristen Stewart bulunuyor.

Olivier Assayas'ın yazıp yönettiği filmde, genç oyuncu Kristen Stewart'a, Lars Eidinger, Nora von Waldstatten ve Anders Danielsen Lie eşlik ediyor.



"Katliam Günü"

Charlotte Beaumont, Patrick Baladi, Ben Batt ve Fiona Hampton'un oynadığı "Katliam Günü"nun yönetmenliğini Nick Jongerius yaptı.

Senaryosu Chris W. Mitchell ve Suzy Quid'e ait olan Hollanda yapımı film, travmatik geçmişinden kurtulmak için Amsterdam'a giden Jennifer adlı genç bir kızın yaşadıklarına odaklanıyor.