Türkiye'deki sinemalarda bu hafta 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.



Jon Watts'ın yönetmenliğini yaptığı ve Tom Holland, Robert Downey Jr, Marisa Tomei, Michael Keaton, Logan Marshall-Green ile Kenneth Choi'nin başrollerinde yer aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş" izleyiciyle buluşacak.

Spider-Man'in Marvel Sinematik Evreni'ndeki ilk solo filmi olacak yapım, dünyayı kurtarma ile öğrencilik arasında gidip gelen "Peter Parker" karakterinin, "Vulture"ı alt etme çabasını anlatıyor.

"Captain America: Civil War"da sansasyonel bir başlangıç yapan genç Peter Parker, "Örümcek-Adam: Eve Dönüş"te yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süper kahraman olarak yaşamaya başlayacak.



"Keman Öğretmeni"



Brezilyalı yönetmen Sergio Machado'nun yönettiği "Keman Öğretmeni" filmi, umudun ve sevginin gücüne inanan amatör bir orkestra ekibinin neler yapabileceğini konu ediniyor.

Lazaro Ramos, Sandra Corveloni, Kaique de Jesus ve Elzio Vieira'nın rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Sao Paulo senfoni orkestrasına girmeyi kafasına takmış başarılı bir keman virtüözü, art arda gelen başarısızlıklardan bıkıp geçici olarak bir lisede müzik öğretmenliği yapmaya karar verir. Ancak gittiği lise Sao Paulo'nun en belalı mahallesi Heliopolis'dedir. Başlarda her şey imkansız gibi görünse de her zorluğa rağmen umut ve sevgi dolu bu orkestra hem öğretmenin hem de orkestra üyelerinin hayatını tamamen değiştirecektir."



"The Bye ByeDougl Man"



as Smith ve Lucien Laviscount'un başrolünde yer aldığı korku türündeki "The Bye Bye Man" filmi, tatile çıkan bir grup gencin şeytani bir ruh olan "Bye Bye Man" ile mücadelesini konu ediniyor.

Jenna Kanell, Carrie-Anne Moss, Doug Jones ve Jonathan Penner gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmenliğini Stacy Title yaptı.



"Mine"​



Fabio Resinaro ile Fabio Guaglione ikilisinin yönettiği "Mine" adlı filmde Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Geoff Bell ve Juliet Aubrey gibi isimler izleyici karşısına çıkıyor.

ABD, İtalya ve İspanya ortak yapımı gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"ABD'nin güvenliği için çok önemli bir suçlu çölde kıstırılır. Uluslararası bir diplomatik krize yol açmamak için 2 asker görevlendirilir. Bu keskin nişancıların görevi, hedeflerini etkisiz hale getirip bölgeyi terk etmektir. Acemice yapılan bir hata sonucunda görev başarısız olur. Görevli personel kendilerini bölgeden uzaklaştıracak helikoptere doğru giderlerken mayınlı bir araziye girerler ve işler karışır."



"3 Nesil"



Gaby Dellal'in yönetmenliğini yaptığı "3 Nesil" adlı filmin başrollerinde Elle Fanning, Susan Sarandon ve Naomi Watts yer alıyor.

Yönetmen Gaby Dellal'in senaryosunu Nikole Beckwith ile birlikte kaleme aldığı ABD yapımı film, önemli bir karar aşamasında olan bir ailenin hem duygusal hem eğlenceli hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

"Spark: Bir Uzay Macerası"

Aaron Woodley'nin yazıp yönettiği "Spark: Bir Uzay Macerası" filmi, gezegenlerini "General Zhong"un elinden kurtarmaya çalışan "Spark" ve arkadaşlarının maceralarını anlatıyor.

ABD yapımı animasyon türündeki filmin Türkçe seslendirmelerini Ziya Kürküt, Hümay Güldağ, Atilla Şendil, Mazlum Kiper ve Selçuk Kıpçak gibi isimler yaptı.



"Doru"



Can Soysal'ın yönettiği "Doru" filmi, Nevşehir ve Kayseri arasında Erciyes dağı eteklerinde bulunan, Türk yabani atlarını konu alan haftanın yerli animasyon filmi olarak izleyiciyle buluşacak.



"Genco"



Ali Kemal Çınar'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Genco" filmi, küçükken kendisine verilen süper güçlerle etrafındaki insanlara yardımcı olmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediniyor.