Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.



Steven C. Miller'in yönetmenliğini yaptığı ve Bruce Willis, Hayden Christensen, Ty Shelton, Megan Leonard, Gethin Anthony ile William DeMeo'nun oynadığı "İlk Kurşun" filmi izleyiciyle buluşacak.



Bruce Willis'in başrolünü Hayden Christensen ile paylaştığı gerilim ve aksiyon içerikli film, bir banka soygunu sonrası rehin alınan oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir adamın hikayesini anlatıyor.



"Annem Hakkında Her Şey"

Pedro Almodovar'ın başyapıtlarından biri olan "Annem Hakkında Her Şey" filmi, Başka Sinema Klasikleri kapsamında bu hafta yeniden seyirciyle buluşacak.

Penelope Cruz, Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Pena, Antonia San Juan, Rosa Maria Sarda ve Fernando Fernan Gomez gibi isimlerin rol aldığı film; tek oğlunu yalnız başına büyüten ve ona çok bağlı olan bir annenin, bir gece elim bir kazada oğlunu kaybetmesinin ardından yaşadıklarını konu ediniyor.



"Yedinci Hayat"

Noomi Rapace'in başrolünde yer aldığı "Yedinci Hayat" filmi, insanların sadece tek bir çocuğa sahip olabildiği distopik bir gelecekte, yedi kız kardeşin mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

Başroldeki Noomi Rapace'e, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner ve Marwan Kenzari gibi isimlerin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Tommy Wirkola üstlendi.



"Inhumans"

Roel Reine'nin yönettiği "Inhumans" filmi, dizi olarak ekranlara gelmeden önce, ilk iki bölümüyle sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Iwan Rheon, Serinda Swan, Anson Mount ve Isabelle Cornish'in rol aldığı filmin senaryosu Scott Buck'a ait.



"İçerideki Şeytan"

Miguel Angel Vivas'ın yönettiği "İçerideki Şeytan" filmi, hamileliğinin son dönemlerine girmiş bir anne adayının, henüz doğmamış çocuğunu ele geçirmek isteyen bir kadının ortaya çıkmak istemesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

İspanyol yapımı korku ve gerilim türündeki filmde, Rachel Nichols, Laura Harring, Andrea Tivadar ve Stany Coppet rol aldı.



"Bekar Bekir"

Bektaş Erdoğan ile İrem Derici'nin başrollerinde yer aldığı yerli komedi filmi "Bekar Bekir", hayatının aşkını arayan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Burçin Bildik, Mevlüt Acaroğlu, Bengi Öztürk ve Pınar Ünsal gibi isimlerin de kamera karşısına geçtiği filmin yönetmenliğini Serdar Işık yaptı.



"Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul"

Burak Aksak'ın yönettiği "Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul" filmi, Deli Dumrul'un bilinen hikayesini mizahi yönden ele alıyor.

Devam filminde yine Şahin Irmak, Eda Ece, Cengiz Bozkurt, Necip Memili, Zafer Algöz, Günay Karacaoğlu ve Salih Kalyon gibi isimler oynuyor.



"Siccin 4"

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği "Siccin 4" filmi, yaşadıkları maddi sorunlar sebebiyle babaannelerinin yanına taşınan bir ailenin başına gelen olaylar etrafında dönüyor.

Yerli korku filmi serisinin yeni bölümünde Mirza Metin, Yasemin Kurttekin, Sebahat Adalar, Yasemen Büyükağaoğlu, Mana Alkoy ve Merve Ateş gibi isimler rol aldı.

