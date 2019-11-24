Cahit Berkay Mersin'de sevenleriyle buluştu

Mersin'de "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" düzenlendi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, solistliğini sanatçı Cahit Berkay, anlatıcılığını Hande Taban üstlendi.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz müziklerine imza atan Cahit Berkay, sanat hayatını ve yeni nesil müzisyenleri değerlendirdi

Cahit Berkay, her yeni kuşağın kendi müzik tarzıyla beraber geldiğini belirtti.

Konserde birçok değerli bestecinin eserleri seslendirildi.

Etkinlikte, Neşeli Günler, Al Yazmalım, Çiçek Abbas, Süt Kardeşler ve Hababam Sınıfı filmlerinin müzikleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde "Bu Nasıl Dünya" adlı eserle hayatta olmayan Yeşilçam'ın emektarları anıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçıların performansları uzun süre alkışlandı.

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