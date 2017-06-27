Ramazan Bayramı'nda Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesine gelen tatilciler, çanak çömlek atölyelerinde ustaların yardımıyla çamura şekil vermeye çalışıyor

Ramazan Bayramı'nda Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesini ziyaret eden tatilciler, çanak çömlek atölyelerinde hünerlerini sergiliyor.



Bayram tatili için bölgeye gelen yerli turistler, ziyaret ettikleri çanak çömlek atölyelerinde tezgah başına geçiyor. Tatilciler, ustaların yardımıyla çamura şekil vermeye çalışıyor.

Çıkrıklı tezgaha geçip çanak yapımını deneyen Murat Kaynar, AA muhabirine, bölgeyi gezmek için Malatya'dan geldiğini söyledi.



Kapadokya bölgesinin "muhteşem olduğunu" belirten Kaynar, "Bayramda çanakçıların sanatsal çalışmalarını görmek ve denemek için eşim ve çocuklarımla geldim. Çanak yapımı çok uzun süredir hayalini kurduğum bir konuydu. Burada olmaktan mutluyum." dedi.



Çanak ustası Hüseyin Çöl ise meslekte dördüncü kuşak olduğunu anlattı.

Ürünü yapmanın üç dakika, satışa uygun hale getirilmenin ise üç hafta sürdüğünü ifade eden Çöl, çanakların çeşitli işlemlerden geçtikten sonra fırınlarda ortalama bin derecede pişirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını dile getiren Çöl, şunları kaydetti:

"Binlerce yıldır süregelen çanak çömlek yapımını misafirlerimize öğretmeye, en azından kısa süreliğine de olsa onların toprağa ve çamura dokunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Günlük hayatın stresini atmalarına yardımcı oluyoruz. Apartman hayatının yaygınlaşmasından dolayı insanların artık toprakla, çamurla doğrudan temas etmesi çok güçleşti. İnsanlar buraya gelip çamura ve toprağa dokunarak vücutlarında biriken elektriği atmış oluyor. Müşterilerimize yaptıkları çanak ve çömlekleri de hediye ediyoruz, Avanos'tan tatlı bir anı olarak götürüyorlar."