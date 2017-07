İzmir'de aralarında doktor, avukat, diş hekiminin de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekip, 25 yıldır gittikleri ülkelerde yaptıkları halk oyunu gösterileriyle Türk kültürünü tanıtıyor.

İzmir'de yaşayan ve doktor, öğretim görevlisi, iş adamı gibi farklı mesleklerden yaklaşık 100 kişilik gönüllünün oluşturduğu halk oyunu ekibi, çeyrek asırdır ülke ülke gezerek Türk kültürünü tanıtıyor.



Sosyal sorumluluk projesi olarak 1993 yılında İzmir'de gönüllülerin kurduğu Efe'ndiler ve Anadolu Kadınları Topluluğu folklor ekibi, bölge ve şehir farkı gözetmeksizin davet edildikleri tüm organizasyonlarda gösteri yapıyor.



Doktor, mimar, öğretim görevlisi, avukat, öğretmen, iş adamı, esnaf ve daha bir çok meslekten gönüllülerin oluşturduğu ekip, 25 yıldır süren çabalarının devamı için bir yıl önce "Ege Kültür Derneği" adı altında yollarına devam ediyor.



Türkiye'de bölge ve şehir ayırımı yapmadan çağrıldıkları tüm organizasyonlara katılarak hünerlerini sergileyen ekipler, zaman zaman yurt dışından davet alıyor.



Sisam adasına çıkartma



Türkiye ve Yunanistan arasında turizmin geliştirilmesi amacıyla Yunanistan'ın Sisam adasında Karlovassi Belediyesinin davetlisi olarak geçen hafta adaya giden derneğin folklor ekipleri, Anadolu'nun her yöresinden halk oyunlarıyla ve sahne performansıyla Yunanlılara unutulmaz 2 gün yaşattı.

Sahne öncesinde yörelere uygun kostümlerini giyen ekip, yıllardır bu işi yapmalarına rağmen ilk kez davet edildikleri Sisam'da sahne almanın heyecanını yaşadı.



Akçaabat, Aydın ve Burdur yöresinden halk oyunlarını sergileyen ekip, Yunanlıların büyük beğenisini topladı.

Performans sonrası Yunanlılar grup üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Amaç, sanatla Türk kültürünü tanıtmak



Derneğin başkanlığını yapan Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Eser, amaçlarının, geleneklerini yaşatmak olduğunu söyledi.

Anadolu insanının toplumsal belleğinde taşıdığı iyiliğe yönelik hayat görüşünü oluşturan bilinci dans ve müzik yoluyla kitlelere duyurmak istediklerini ifade eden Eser, "Bizim en önemli özelliğimiz, sahnede kullandığımız geleneksel giysilerin aslına uygun biçimde dansçıların kendileri tarafından geleneksel yöntemlerle üretilmiş olmasıdır." diye konuştu.



Türkiye'de akademik kadrolarla buluşmuş kültürel faaliyetlerin sayısının az olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Eser, şöyle devam etti:

"Derneğimiz çatısı altında Ege Kültür Atölyesi'ni açarak, geleneksel kültüre ilgi duyan her kesimi kucaklayan bir sanat merkezi oluşturuldu. Atölyede, öncelikli dans ve müzik çalışmaları olmak üzere her türlü kültürel faaliyete destek olarak, kent kültürü içerisinde kültürel belleğin canlı tutulması sağlamaktadır."



Dernek üyesi ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin de halk oyunlarını yaymak, yaşatmak ve Türk kültürünü bütün dünyaya tanıtmak için bir araya geldiklerini anlattı.

Sisam'a ilk defa geldiklerini dile getiren Özbilgin, günlerdir bu gösteriye hazırlandıklarını, çok heyecanlı olduklarını kaydetti.