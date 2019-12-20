Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'ten ilk fragman yayınlandı! Ne zaman vizyona giriyor? Kadrosunda kimler var?

Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet'in ilk fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Robert Pattinson ve John David Washington olacak. Yeni film Tenet 17 Temmuz 2020’de vizyona girecek. Filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar gibi ünlenen filmlerin yönetmeni olan Nolan geniş bir hayran kitlesine sahip. Sinemaseverler tarafından ilgiyle beklenen filmin, Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en yüksek bütçeli film olduğu biliniyor.

Filmin konusuyla ilgili kamuoyuna çok az bilgi verildi. Filmin görselleri yakın zamanda seyircilerle paylaşılmıştı. Bunun ardından filmden ilk fragman geldi.

Fragmanda aksiyon sahneleri dikkat çekiyor. Nolan’ın 70mm ve IMAX kameralarla çektiği Tenet filmi, adından ilk söz edilmeye başladığında, uluslararası bir casusluk hikâyesine odaklanacağı ve epik bir aksiyon film olacağı konuşuluyordu.