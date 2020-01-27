"Çizgisel dönüşümde 45. yıl"
Usta ressam Süleyman Karakul'un "Çizgisel Dönüşümde 45. Yıl" sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.
KÜLTÜR SANAT 27.01.2020, 16:57
Eserlerini "türkülerin resmi" olarak nitelendiriyor. Anadolu insanın duygularını, emeğini resimlerinde işliyor. Usta ressam Süleyman Karakul’un "Çizgisel Dönüşümde 45. Yıl" başlıklı sergisi İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
Sergi İstanbul Teşfikiye’de Ellen Art Galeri'de açıldı.
Resimlerinde Anadolu insanın özlemlerini, emeğini, Türk milletinin bağımsızlığı işleyen Karakul’un sergisi yoğun ilgi gördü.
Serginin açılışına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek de katıldı.
Sergi 5 Şubat’a kadar gezilebiliyor.
ulusal.com.tr
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