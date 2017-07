FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları dünyaya anlatmak için İngilizce kaleme alınan "My Beloved Turkey/Sevgili Türkiyem" şarkısı, farklı ülkelerde yüz binlerce kez izlendi.

0 0 0 0

"Cesaret sokağa indi/Hayaller tankların önüne dikildi/Vurdu jetler kararlı adımları/Şehitler en yüksek rütbeye yükseldi"



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaşananlar ile Türk halkının cuntacılara karşı gösterdiği kahramanlıkları dünyaya anlatmak için İngilizce yazılan "My Beloved Turkey/Sevgili Türkiyem'' şarkısı, yayınlandığı video sitesinde farklı ülkelerden yüz binlerce kişiye ulaştı.

Daha önce Afrika'da açlıktan ölen çocuklarla çaresiz annelerin dramının anlatıldığı "Tell Me My Pretty Mother/Söyle Güzel Annem" ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'de yeni bir hayata başlayan Suriyeli miniklerin hikayesinin konu edildiği "Cennetin Çocukları'' eserlerini kaleme alan Turgay Evren, bu kez 15 Temmuz'un birinci yılında İngilizce şarkı yazdı.



İngilizce "Bu şarkı, gecenin karanlığını kanlarıyla aydınlatan 15 Temmuz şehitlerine adanmıştır." ifadesiyle başlayan şarkının klibi, video sitelerinde yüz binlerce kez izlendi.



Farklı ülkelerde yaşayanlar tarafından da izlenen klibe yapılan yorumlarda, Türkiye'ye destek mesajlarına yer verildi.

Şarkının yazarı Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Türkiye'nin büyük bir tehlikenin içinden geçtiğini söyledi.

Söz konusu şarkıyla darbe girişiminde yaşananları dünyaya anlatmak istediklerini ifade eden Evren, bunun en ideal yolunun İngilizce şarkı olduğunu belirtti.



Evren, 15 Temmuz ile ilgili Türkçe şarkıların sıkça yapıldığına dikkati çekerek, "Darbeyle ilgili Türkçe şarkılar sonuçta birbirimize hitap ediyor. Bunun yanında İngilizce bir çalışma da yapalım istedim. Başka ülkelerde yaşayanlar o gece Türkiye'de ne olduğunu, insanların neler hissettiğini anlasın. O gece, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili büyük endişe yaşadık. Halkın direnişini, demokrasi için yaptıklarını ve şehitlerimizi anlatmak amacıyla bu şarkıyı düşündük. İngilizce şarkının sözlerini de bu duygularla yazdım." diye konuştu.



Şarkının İsviçre'de yaşayan "Ekrem" ismiyle bilinen Muhammet Kahraman tarafından büyük bir heyecanla okunduğunu kaydeden Evren, "Besteyi de Ali Tolga Demirtaş ile beraber gerçekleştirdik. Bu anlamda ortaya güzel bir çalışma çıktı. Youtube Müzik Play kanalında yayınlandıktan sonra bu video için dünyanın değişik yerlerinden insanlar farklı dillerde yorumlar yazmaya başladı. Özellikle Arap ve Batı dünyasından insanlar çok ilgi gösterdi. ABD'den bir profesör ile birçok kitabı olan yazarın yorum yazması bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.



"Şarkının dünyaya duyurulmasını istiyoruz"



"Dışarıya 15 Temmuz'u anlatma noktasında maalesef eksik kalıyoruz." diyen Evren, bu durumu İngilizce şarkıyla telafi etmek istediğini bildirdi.

Evren, şarkının klibinin farklı ülkelerden bugüne kadar 300 bin kişi tarafından izlendiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada da önümüzdeki günlerde birçok insana ulaşacağını zannediyorum. Bizim istediğimiz, yabancı yayın yapan AA gibi ajanslar aracılığıyla, çok dilli yayın yapan televizyon kanallarında yayınlanarak, bu şarkının dünyaya duyurulmasıdır. Video klip de özel kurgulandı. Hikaye yazarıyım. Bu nedenle yazdığım her şarkı bir hikayedir. Şarkının sözlerine baktığımızda en başta 15 Temmuz gecesinin hüznü, ülkenin geleceği için yaşadığımız endişe, ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın insanları meydana davet etmesi geçiyor. İşte bundan sonra vatandaşlar devreye giriyor. Şarkının sözlerinde 'Cesaret sokağa indi. Hayaller tankların önüne dikildi.' diyoruz. Videoda bu bölüm tankların görüntüleriyle güçlendirildi. Bütün bunlar hikaye şeklinde önce bir ümitsizlik, karamsarlık yerleşirken ondan sonra birdenbire cesaretin, ümidin, şehadetin ön plana çıkması ve sonuç olarak ülkenin büyük bir tehlikeyi atlatması şeklinde... Dünyaya genel anlamda sosyal medyadaki hesabımızdan yabancı dilde mesajlar vermeye çalışıyoruz. O gece de dışarıdan izlerken Türkiye'yi sevdiği için dua eden birçok insan vardı. Bana o gece dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve Türkiye'de neler olduğunu anlamak isteyen insanlardan mesajlar geliyordu. 15 Temmuz ile ilgili şarkı çalışmasının özelliği bununla ilgili ilk İngilizce çalışma olmasıdır. Ben bu anlamda başka bir çalışmaya rastlamadım."



Projede emeği geçenlere teşekkür eden Evren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şarkının özelikle yabancı ülkelerdeki etkinliklerde kullanılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, yabancı dilde sanat eserleriyle dünyaya ulaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sanatçı Ekrem de şarkının sözlerinin kendisine büyük bir hüzün duygusu verdiğini, projeyle Türkiye'ye katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Darbe girişimi gecesinde demokrasi için sokağa çıkan insanların vatan için canlarını feda ettiklerini anlatan Ekrem, "Bu projede yer almak ülkem, halkım ve şehitler için bir şey yapmanın en iyi yoluydu. Demokrasi ile yönetilmekten mutluyuz ve birlik ve kardeşlik içinde yaşamımızı sürdürmek istiyoruz. Bunun için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz ve ümidimizi asla yitirmeyeceğiz." diye konuştu.



Şarkının sözleri



Klibin başlangıcında darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı, İngilizce kaleme alınan "My Beloved Turkey/Sevgili Türkiyem'' şarkısının Türkçe sözleri ise şu şekilde:



"Korku karanlıkta dondu/Kulaklar bomba sesleriyle sağır oldu/Umutsuzluk bazı kalplere yol buldu/Tehlike içindeydi sevgili Türkiye'miz.



Cesaret sokağa indi/Hayaller tankların önüne dikildi/Vurdu jetler kararlı adımları/Şehitler en yüksek rütbeye yükseldi.



Çok yaşa demokrasi/Çok yaşa kardeşlik/Çok yaşa sevgi ve birlik/Ülkemiz için çok yaşa.



Yanaklarda dondu gözyaşları/Dualar zirveye tırmandı/Eşsizdi ruhlardaki acı/Darbe tetikledi öfkesini halkın.



Anneler yollara çıktı/Babalar tankların önüne dikildi/Vurdu jetler kararlı adımları/Şehitler en ulvi mertebeye ulaştı."

Kaynak: