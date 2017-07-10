Kazdağlarındaki Tahtakuşlar Etnografya Müzesi'ne, Dede Korkut Büyük Altın Ödülü verildi. Ödül, Türk dünyasına desteği olanlara veriliyor.

Türkiye'de ilk özel köy müzesi niteliğine sahip Selim Turan Galerisi, Dede Korkut Büyük Altın Ödülü'ne layık görüldü.



Azerbaycan Milli Dede Korkut Vakfı tarafından verilen ödül, Türk dünyasına destek olanlara veriliyor. Vakıf Başkanı Eldar İsmayılov, ödül sahibinin devlet adamlarınca belirlendiğini söyledi.



Ödül, bu sene Selim Turan Galerisi'nin içinde bulunduğu Tahtakuşlar Etnografya Müzesi'nin kurucusu Alibey Kudar'a verildi.



Etkinlik semah dönülmesi ve bağlama eşliğinde türküler ile son buldu.



Balıkesir'in Edremit ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tahtakuşlar köyündeki ''Selim Turan Galerisi'' 1994'te UNESCO tarafından verilen destekleme ödülüyle adını duyurmuştu.



ulusal.com.tr