Sıcak havaların artmasıyla sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler, tatillerini daha eğlenceli hale getirmek adına su aktivitelerini tercih ediyor.

Yaz aylarında sıcaktan bunalanların öncelikli tercihi olan deniz, jet-ski, deniz paraşütü, deniz ringosu gibi aktivitelerle daha da eğlenceli hale geliyor.



Akdeniz, Ege ve Marmara sahilleri, yaz tatilinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Tatilini denizin yanında çeşitli su aktiviteleriyle daha da eğlenceli hale getirmek isteyenler, jet-ski, deniz paraşütü, deniz ringosu gibi etkinlikleri olan otelleri tercih ediyor.



Teknenin arkasına bağlanan paraşütle yaklaşık 120 metre yükseğe çıkan adrenalin tutkunları görsel olarak da şölen yaşıyor.







Hız tutkunlarının ise denizdeki eğlencesi ise jet-ski. En fazla iki kişinin binebildiği jet-ski, denizin dalgasız olduğu zamanlarda ilgi görüyor.



Toplu olarak yapma imkanının bulunduğu deniz ringosu da özellikle arkadaşlarıyla tatil yapmaya gelen gençlerin tercihi oluyor.



Hem turist hem istihdam sağlıyor



İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde su aktiviteleri düzenleyen işletmeci Erci Akyatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Ege sahillerinde bulunan otellerin birçoğunda artık bu tarz etkinlik programlarının olduğunu, aktivitelerin turistlere eğlence, gençlere istihdam sağladığını kaydetti.







Adrenalin dolu bu etkinliklerde güvenlik konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Akyatan, seçilen ekipmanların ve kullanılan teknelerin her sene bakımdan geçmesi gerektiğini, bu kapsamda İl Kültür ve Turizm müdürlüklerinin her sezon başında denetim yaptığını dile getirerek, "Onlar da bizim yeterliliğimizi ölçüyorlar. Ondan sonra biz de sezonluk olarak sertifikalarımızı alıyoruz." dedi.



Yerli ve yabancı turistlerin otel tercihlerinde su eğlencelerinin de rol oynadığını belirten Akyatan, "Bu aktiviteler yerli ve yabancı turistler için çok önemli bir eğlence kaynağı. Bizler de bu eğlenceyi güvenli hale getirmek için çabalıyoruz." diye konuştu.