Denizli Valiliğinden 'hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün bazı internet medyasında yer alan "Denizli Devlet Hastanesinde kamera skandalı" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Söz konusu haberlerde, personel Y.S'nin, "kadın çalışanların soyunma odasına yetkililer tarafından kamera takılmasına karşı çıktığı için işten çıkarıldığı, epilepsi hastası olması ve ağır işte çalışamaz raporu bulunmasına rağmen aynı yerde çalıştırıldığı, hastaneden mermer, deterjan, buzdolabı çalındığına şahit olduğunu gerekli yerlere iletmesine rağmen kimsenin ilgilenmediği" iddialarının yer aldığı anımsatıldı.

Devlet Hastanesi Başhekimliğinden talep edilen bilgiler doğrultusunda, 25 Kasım 2019'da iş sağlığı ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik olası risklere karşı demirhane, marangozhane ve çamaşırhaneye kamera takılma işlemine başlandığı aktarılan açıklamada, haberlerde yer alan videoda gösterilen alanın çamaşırhane temiz alan/bohçalama birimi olduğu, buradaki kameranın henüz aktifleştirilmediği ifade edildi.

Açıklamada, ilgili personelin, daha önce geçirdiği iki soruşturma sonucu Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen "sözleşmesinin feshedilerek işten çıkarma cezası" kararınca 4 Aralık 2019'da iş akdinin feshinin gerçekleştirildiği anlatılarak, "Haberde iddia edilenin aksine, temizlik personelinin 'kamera takılmasına karşı çıkması sonucu işten çıkarıldığına veya görevden alınma nedeninin hırsızlık olduğuna' dair iddialarının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır." denildi.

Personelin epilepsi tanısı gerekçesiyle yer değişikliği talebinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ocak 2018'de sürekli işçi kadrolarına geçişte başvuru formunda sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanının bulunduğu, ancak kadroya geçiş sağlandıktan sonra derin ven trombozu, yüzeysel ve derin kronik venöz yetmezlik tanılarını gerekçe göstererek yer değişikliği talebinde bulunduğu, bunun üzerine kendisinin çamaşırhanede çalışmasının uygun olmadığına dair rapor düzenlenmesi maksadıyla ilgili branş hekimine yönlendirildiği ancak başvurmadığı anlaşılmıştır. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu yakından takip edilmektedir."