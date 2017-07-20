Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Birecik, repertuvardan yabancı oyunların kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Nejat Birecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DT'nin 2017-2018 sezonu repertuvarında hangi oyunların yer alacağına ilişkin bilgi verdi ve "Devlet Tiyatrolarında yabancı oyunlar kaldırılıyor." iddialarına açıklık getirdi.



Birecik, "Devlet Tiyatroları artık yalanlarla uğraşmak istemiyor. Sadece iş yapıyor, sadece iş yapacak. Yok 'Yabancı oyun yasaklandı', yok şöyle oldu, böyle oldu... Bunlar çok üzücü şeyler. Bir ulusal kanalda, 'Hamlet'e veda' diye haber çıkıyor, bizim 5 yıldır repertuvarımızda Hamlet var. 'Macbeth yasaklandı' diyorlar, bizim 3 yıldır repertuvarımızda Macbeth var ve bu sene de olacak, bir dahaki sene de olacak." dedi.



"Yalanla abat olunmuyor"



DT Genel Müdürü Birecik, yerli oyunlarla perde açmalarının maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını vurgulayarak "Yabancı oyunlar yasaklandı" şeklinde haksız ithamlara maruz kaldıklarını dile getirdi.



Birecik, bu eleştirilere maruz kaldıkları süreçte Dostoyevski'nin "Yer altından Notlar" adlı romanından uyarlanan tiyatro oyunuyla Staraya Russa'da Seyirci Beğeni Ödülü'nü aldıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Demek ki 'Güneş balçıkla sıvanmıyor', demek ki yalanla abat olunmuyor. Bizim yerli yabancı oyun oynamak gibi bir kaygımız yok. Biz oynarız ama bu işin niteliğine bakarız. Aslolan estetik olandır. Tabii ki burada, bir Rus, Alman, İngiliz Tiyatrosu varsa, Türk Tiyatrosu da var. İnsanlar bunu neden bir yere çekmeye çalışır ki. Devlet Tiyatroları artık yalanlarla uğraşmak istemiyor. Sadece iş yapıyor, sadece iş yapacak. Yok 'Yabancı oyun yasaklandı', yok şöyle oldu, böyle oldu... Bunlar çok üzücü şeyler. Bir ulusal kanalda, 'Hamlet'e veda' diye haber çıkıyor, bizim 5 yıldır repertuvarımızda Hamlet var.



'Macbeth yasaklandı' diyorlar, bizim 3 yıldır repertuvarımızda Macbeth var ve bu sene de olacak, bir daha ki sene de olacak. Bu tür kurumlar çok hassas, milli değerlerdir. Bunun üstüne sosyal medya aracılığıyla lütfen kimse üstün körü şeyler yazmaya kalkmasın. Bunlar hepimizin değeri. Sadece çalışmak, daha iyisi nasıl yapılabilir diye çabalamak, bütçemizi ve kaynaklarımızı nasıl daha iyi kullanabilirizin peşinde olan bir kurumuz."



İhsan Oktay Anar ve Mungan'ın eserleri yeni repertuvarda



Yeni sezonda "Godot'u Beklerken"in bir başka versiyonu olan "Godot'u Beklerken'i Beklerken", yerli bir oyun olan Binboğalar Efsanesi, Anna Karenina, Ölüm Öpücüğü, Tarık Buğra'nın Osmancık isimli eserlerinin sahneleneceğini açıklayan Birecik, şunları söyledi:



"İstanbul'da Makedonya Ulusal Tiyatrosu Genel Müdürü'nün sahneye koyacağı Romeo-Juliet, Murathan Mungan'ın 'Kağıt Taş Kumaş' isimli eseri, Kunduracı Doktor, Fatinam Erkekleri, İhsan Oktay Anar'ın eserinden sahneye uyarlanacak, Ezel Akay'ın sahneye koyacağı 'Puslu Kıtalar Atlası.' İzmir'de ben, John Osborne'un 'Öfke'sini sahneye koyacağım. Kış Masalı var, Van'da Plastik Aşıklar, Nikah Kağıdı, Antalya'da Deli Dumrul, Sivas'ta Mecnun'un Istırabı, Konya'da Bit Yeniği, Trabzon'da Leblebici Horhor ve Diyarbakır'da da Fosforlu Cevriye, Fare Kapanı Kafkas Tebeşir Dairesi, Savaş ve Kadın oyunu var."



"Biz 'elit' halk işleri yapmaya çalışıyoruz"



DT'nin her yıl repertuvarlarında 151'e yakın oyun bulunduğunu vurgulayan Birecik, bu repertuvarın tamamının her sene tazelenemeyeceğini ifade etti.

Birecik, repertuvarların ancak 3 yılda tazelenebildiğini aktararak yapılan planlamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu sene de 40-50 arasında yeni oyun yapacağız. İlk etapta tüm bölgelerde 25 oyunla başladığımızı düşünün, bunların oranı da yüzde 35 yabancı, yüzde 65 yerli oyun şeklinde. Geçen sene biraz yerli oyunlara ağırlık verdik, bu sene yabancı oyunlar da biraz fazla olabilir. Dengelerimiz budur çünkü biz Türk Tiyatrosuyuz."

