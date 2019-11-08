Dilek Uyar, Ulusal Kanal'a konuştu

Dilek Uyar National Geographic fotoğraf yarışmasında ödül kazanan ilk Türk kadın fotoğrafçı...

Uyar, yurt dışında çekim yapmaktansa, Anadolu'da çekim yapmayı tercih ediyor. Bundan da büyük bir keyif alıyor.



Ödüllü fotoğrafçı, fotoğraf çekerken görünmez olmanın püf noktalarını anlattı.

Uyar, kendisini en çok sarsan hikâyelerin en son çalıştığı kanser hastaları olduğunu söyledi.

Dilek Uyar Anadolu'daki tecrübelerini de paylaştı.

ulusal.com.tr