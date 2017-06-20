Karikatürün ustaları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuklara karikatür dersi verdi, çizim yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen dünyaca ünlü karikatür sanatçıları, çocuklarla bir araya geldi. Brezilya, Pertekiz, Hollanda, Belçika, ABD ve İran'dan gelen karikatüristler, çocuklara karikatürün inceliklerini anlattı, renkli kalem ve fırçalarla uygulamalı eğitim verdi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Bodrum'daki bir otelde düzenlenen "34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" için dünyanın farklı ülkelerinden gelen tanınmış karikatüristler, Milta Marina'da çocuklarla buluştu.

Düzenlenen etkinlikte sanatçılar, çocuklara karikatürün inceliklerini anlatarak, renkli kalem ve fırçalarla uygulamalı eğitim verdi.

Etkinliğe ünlü karikatüristlerden Ercan Akyol, Latif Demirci, Rudy Gheysens, Mohsen Nouri Najafi, Peter Nieuwendijk, Joel Pett ve Cristina Sampaio gibi isimler katıldı.

Aydın Doğan Vakfı Genel Müdürü Candan Fetvacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında, sanatçıları çocuklarla buluşturduklarını belirtti.

Uluslararası ünlü çizerlerin ilçeye geldiğini anlatan Fetvacı, "Brezilya, Pertekiz, Hollanda, Belçika, ABD ve İran'dan çizerlerimiz burada. Türkiye karikatür anlamında çok ileride. Karikatür çağımızın bir sanatı. Çok eskiye dayanıyor, çok önemli bir sanat." dedi.

Öte yandan, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması jüri üyelerinin seçtiği ve 2017 yılının ödül alan karikatürlerinin yaklaşık bir hafta boyunca Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde sergileneceği öğrenildi.