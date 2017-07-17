Görevimiz Tehlihke TV dizisi ve Ed Wood'daki Oscarlık performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Martin Landau 89 yaşında hayatını kaybetti.

1960'lı yılların televizyon programı "Mission: Impossible" da oynayan ve Bela Lugosi'ye "Ed Wood" adlı filmde veren Oscar ödüllü usta oyuncu Martin Landau Cumartesi günü 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Ölümü, Landau'nın reklamcısı Dick Guttman tarafından UCLA Tıp Merkezi'nde kısa bir süre kaldıktan sonra doğrulandı.



Landau, Los Angeles'taki UCLA Tıp Merkezinde "kısa bir süre kaldığı sıra içinde beklenmedik komplikasyonlar" göstermesinin ardından hayatını kaybetti.