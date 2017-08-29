Fransız sinemasının 1960'lı ve 1970'li yıllardaki vamp kadını, 'Siyah Ayakkabılı Sarışın' filmiyle tanınan Mireille Darc, 79 yaşında hayata veda etti.

Sabah gazetesinin haberine göre; Fransız sinemasına damgasını vuran, 1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle şöhreti dünyaya yayılan Mireille Darc, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Duruşu ve tavırlarıyla Brigitte Bardot'ya benzetilen Darc, iniş-çıkışlarla dolu bir kariyeri ve ünlü oyuncu Alain Delon'la yaşadığı 15 yıllık ilişkiyle de tanınıyor. Fransa'nın güneyinde 1938'de Mireille Aigroz ismiyle fakir bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen sanatçı, dans edip modellik yaparak bir yandan çalışıp bir yandan konservatuvarda okudu.



Paris'te ünlü yönetmenlerin ilgisini çektikten sonra Mireille Darc ismini alan oyuncu, 'Siyah Ayakkabılı Sarışın' ve 'Kızma Birader' gibi filmlerde boy gösterdi. Bu dönem Alain Delon'la hem birlikte başrollerde oynadı hem de uzun süreli bir ilişki yaşadı.



Delon'la olan 15 yıllık ilişkisinin son bulmasının ve 1983'te geçirdiği trafik kazasının ardından Darc'ın kariyeri kesintiye uğradı. Açık kalp ameliyatı geçiren Darc, beyaz perdede boy göstermeye son vererek TV yapımlarında yer almaya başladı.



FRANSA CUMHURBAŞKANI'NDAN MADALYA ALDI



2013'te bir ameliyat daha geçiren Darc, yaşamına Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın verdiği Legion D'Honneur madalyasının da aralarında bulunduğu çok sayıda başarı ve unutulmaz sahne sığdırmayı başardı.



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