Dünyanın en büyük ‘kitabevi’, gerçek adıyla, Tahran Kitap Bahçesi, İran’ın başkentinde açıldı.

Dünyanın en büyük ‘kitabevi’, gerçek adıyla söylersek Tahran Kitap Bahçesi, İran’ın başkentinde açıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 65 bin metrekarelik komplekste, dev kitap mağazasının yanı sıra sinema salonları, bilim merkezleri, derslikler, sergi alanları, restoranlar ve oyun odaları bulunuyor. KültürServisi sitesinin Real Iran'dan aktardığı habere göre, kompleksin çevresi ise kitap okumaya elverişli, büyük bir yeşil alanla çevrili.



Mehr Haber Ajansı’na konuşan İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, bu kompleksle, İranlı çocukları modern yöntemler ve ekipmanla aktif ve yaratıcı olmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını aktardı. Laricani, bu kompleksin açılmasının ülke için büyük bir kültürel olay olduğunu söyledi ve “Çocuklarımız burada kültürel ve akademik olanaklardan daha iyi yararlanabilecek” dedi.



Kitap Bahçesi fikri ilk olarak 2004 yılında doğmuştu ancak inşaat çalışmaları sonbaharda tamamlanabildi, sonrasında da diğer çalışmalar yapıldı ve kompleks geçen hafta açıldı. Burada yalnızca çocuklar için 40 binden fazla farklı başlıkta eser bulunuyor.



Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, dünyanın en büyük kitap mağazası Barnes&Noble adıyla New York’ta bulunuyordu. Tahran Kitap Bahçesi ise onun birkaç katı büyüklüğünde.



