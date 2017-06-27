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Düzce'de Rafet El Roman konseri

Düzce'de sanatçı Rafet El Roman, Ramazan Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Düzce'de Rafet El Roman konseri

Düzce'de sanatçı Rafet El Roman, Ramazan Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Akçakoca Limanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere, Bolu, Sakarya ve çevre illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sanatçı Rafet El Roman, yaptığı konuşmada, Akçakoca'nın turizmle parlayan bir il olduğunu söyledi.

Gittiği her yerde Akçakoca'yı anlattığını aktaran sanatçı, "Burayı çok ayrı seviyorum. Doğası, şelaleleri ve denizle iç içe olması gelen herkesi etkiliyordur. Daha önce birkaç kez gelmiştim, tekrar gelmek istiyorum." diye konuştu.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, sanatçıya yöresel ürünler ve plaket takdim etti.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce #bayram konseri #akçakoca
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