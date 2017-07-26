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Edremit'te uluslararası ritim ve sanat kampı başladı

Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Mısırlı Ahmet Ritim ve Sanat Kampı"nda, 9 ülkeden 250 kişiye eğitim verilecek. Etkinlik 7 Ağustos'a kadar sürecek.

Edremit'te uluslararası ritim ve sanat kampı başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Mısırlı Ahmet Ritim ve Sanat Kampı" başladı.

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde Kazdağları eteklerinde başlayan etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Mısır, Rusya, Azerbaycan, İspanya, İsrail, Japonya ve Kore'den katılımcılar ile ritim ve dans sanatçıları katıldı.

Kampta, yerli ve yabancı 250 kişi eğitim alacak. Yoga derslerinin de verildiği kamptaki eğitimler, 7 Ağustos'a kadar sürecek.
"Mısırlı Ahmet" olarak bilinen müzisyen Ahmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın finalinde İspanya'dan gelen dansçıların gösteri sunacağını bildirdi.

Kampın ilgi gördüğünü anlatan Yıldırım, "Bu, çok sevindirici. Ailelerin, çocukların ilgisi, onların müzik, sanat içinde yoğrulması çok müthiş bir olay. Şehirler, insanın kendisiyle olan mesafesini uzatıyor, kendinden uzaklaşıyorsun. Burada insanlar kendilerine dokunuyor ve buradan arınıp gidiyor." dedi.

Yıldırım, kampa katılanların "hayatlarının değiştiğini söylediğini" belirterek, "İnsanlar hayatlarına çok güzel bir renk, soluk katabilmek için kampa geliyor. Bulduğum teknikten sonra dünyada ritm tekniği değişti. Dünyada müthiş bir patlama var darbuka konusunda." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Edremit #Kazdağları #Uluslararası #ritim #sanat #kamp
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