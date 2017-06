Karadeniz'de kıyı balıkçılığı yapan balıkçılar iftar ve sahurlarını ekmek teknelerinde yapıyor

Karadeniz'e bıraktıkları ağları havanın kararmasıyla çeken balıkçılar, akşam ezanının okunmasının ardından teknede oruçlarını açıyor.

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasıyla denizlerde avcılık, kıyı balıkçıları tarafından sürdürülüyor.



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Karadeniz'de avcılık yapan kıyı balıkçıları, 6-8 metre boyundaki tekneleri ile istavrit, barbun ve diğer kıyı balıklarını avlıyor. Avlanma saatleri iftar vaktine denk gelen balıkçılar, oruçlarını evlerinden uzak, ekmek parası kazanma mücadelesi verirken açıyor.

Sabahın erken saatlerinde ağlarını Karadeniz kıyılarına bırakan balıkçılar, evlerinde hazırladıkları yemekleri ve fırından aldıkları pideyi, akşam ezanın okunmasıyla teknedeki tayfası ile paylaşıyor.

Balıkçılığa 30 yıl önce ilkokul yıllarında tayfa olarak başlayan balıkçı Yılmaz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılığın zor bir meslek olduğunu ve gece-gündüz denizde olduklarını söyledi.

Gırgır ve trol tekneleri kadar olmasa da işlerinin zor olduğunu vurgulayan Çelik, "Balıkçılığın saati yok. Her zaman denizdeyiz. Akşam çıkarız, sabaha kadar denizdeyiz. Sabaha kadar uzatma ağlarımızı atıp nasibimizi bekliyoruz. Balık geldiği zaman makaramızla ağlarımızı kayığa çekiyoruz. Balığı iri-ufak ayırıyoruz, tekrar ağlarımızı denize bırakıyoruz. Sabaha kadar bu döngü devam ediyor." diye konuştu.

Sahurda da iftarda da denizde olduklarını belirten Çelik, tayfası ile birlikte 'Allah ne verdiyse' oruçlarını açtıklarını ifade ederek, "Bu akşam balığa çıktık, iftara denk geldi. Ağlarımızı attık denize, nasibimizi bekliyoruz. İftarımızı kayıkta yaptık, balık olursa sahuru da burada yapacağız. Şu an hava durumu iyi, bazı zamanlarda çok kötü oluyor. Sabaha kadar denizde oluyoruz. Herkes çoluğu çocuğu ile evinde oluyor. Biz her zaman denizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, ramazan ayının güzel geçtiğini ve yeteri kadar avlandıklarını sözlerine ekledi.