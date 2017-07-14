Yönetmenliğini Barış Kırımşehirlioğlu'nun üstlendiği Posta Kutusu, Romanya'da düzenlenen Uluslararası Buzzcee Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü aldı.

Vatani görevini yapmak için askere giderken yolda kaza geçiren ve tek hayali askerliğini yapmak olan özürlü bir gencin hikayesini anlatan ‘Posta Kutusu’ adlı film, Romanya’da düzenlenen Uluslararası Buzzcee Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yapımcılığını Mahmut Keçeci ve Nedim Zeper’in yaptığı, Yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Ali Buhara Mete ve Barış Kırımşelioğlu’nun yazdığı filmde İsmail Demirci, İnan Ulaş Torun, Ali Buhara Mete, Ozan Osmanpaşaoğlu, Tuğçe Karabacak ve Tuncer Salman rol alıyor.

Romanya’nın Buzao şehrinde düzenlenen festivalin gala gecesine katılan film ekibi, Posta Kutusu’na layık görülen Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Filmin konusu şöyle:

Adem, askerlik hizmeti için birliğine giderken bir trafik kazası geçirir. Hayatı altüst olur. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Adem’in hayattaki tek amacı askerlik hizmetini tamamlamaktır.

Orduya bıkıp usanmaksızın ona asker olma şansı vermeleri için mektuplar gönderir. Bir gün Adem’in yakın arkadaşı olan Nihat parlak bir plan yapar.

Amacı arkadaşının hayalini gerçekleştirmeye yardım etmektir. Nihat Adem’e ordunun seferberlik eğitimi için Adem’i çağırdığını bildiren sahte bir mektup gönderir.

Nihat ve arkadaşları şehrin yakınında boş bir arazide sahte bir askeri eğitim alanı yaparlar. Adem’i programın gerçekliğine inandırmak için asker rolünü oynayacak 15 gönüllü bulurlar ancak gerçek silahları nereden bulacaklardır?

Nihat ve arkadaşları Adem’in hayalini gerçekleştirmek için tek yürek olurlar ancak görevleri onları büyük bir tehlikenin içine atar.

