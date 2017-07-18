Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yılın ilk 6 ayında 270 bin kişi geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yılın ilk 6 ayında gelen ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 270 bin kişiye ulaştı.









Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesi, bu yıl ziyaretçi akınına uğruyor.



Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisi ve özellikle askerler tarafından ''Saygı Nöbeti'' tutulmaya başlanmasının ardından hafta sonları binlerce kişinin geldiği türbede, Alp kıyafetleri, aksesuarlar ve tarihi misyona uygun malzemeleriyle nöbet tutan askerler büyük ilgi görüyor.



Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen küçük büyük her yaştan manevi atmosferde zaman geçiren vatandaşlar, türbede dua ediyor, fotoğraf çektiriyor.



Hollanda'dan gelen ve eşi ile 2 çocuğuyla birlikte türbede dua eden Hayati Çevik, maneviyattan ruha gıda almak için geldiklerini belirterek, farklı duygular yaşadıklarını anlattı.



Kocaeli'den Söğüt'e motosikletleriyle gelen Furkan ve Ömer Şen kardeşler ise uzun zamandır bu ziyareti yapmayı hedeflediklerini kaydetti.



Ertuğrul Gazi'nin unutulmaması gerektiğini dile getiren Furkan Şen, "Hepsinden Allah razı olsun. Geçmişimizi ziyaret etmek, onlara dua etmek için buradayız." ifadesini kullandı.



Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen ailesini kıramadığını vurgulayan Erol Yiğitkalan da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu duygularla geldiklerini aktardı.



Ticaretle uğraştığını anlatan 40 yaşındaki Yiğitkalan, eşi ve çocuğuyla birlikte kilometrelerce uzaklıktan gelmesinin ardından müthiş bir maneviyata

girdiklerini söyledi.



Hafta sonu 10 bin kişiye ulaşıyor



Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, ilçeye yapılan ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.



Bu yıl yoğun halde ziyaretçi geldiğini vurgulayan Sönmezay, "Ecdadımızın maneviyatına ülke içi ve dışından rağbet sürüyor. Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelen vatandaşlarımız dualarını ediyor, ecdadı yad ediyor. Geçen yıl 6 ayda 130 bin kişi gelmişti. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttı. Hafta sonları türbeyi ziyaret edenlerin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı. Bu yılın ilk 6 ayında türbeyi 270 bin kişi ziyaret etti." diye konuştu.



Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığındaki 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker, 7 Mayıs'tan bu yana dönüşümlü olarak "Saygı Nöbeti" tutuyor.