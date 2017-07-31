Memleketlerinden uzakta yaşayan Erzurumlular, bir araya geldikleri Ankara'nın Çamkoru Tabiat Parkı'ndaki şenlikte, cağ kebabı yaptı, sarımsak ve baş barı oynadı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğup büyüyen fakat iş nedeniyle memleketlerinden ayrılan vatandaşlar, bir araya geldikleri yayla şenliğinde geleneklerini yaşattı.



Sosyal medya aracılığı ile iletişime geçerek yayla şenliği yapma kararı alan Erzurumlu dadaşlar, Ankara'nın Çamyayla sınırları içerisinde yer alan Çamkoru Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.



Tabiat parkına gelen Gülveren köyü sakinleri, doyasıya sohbet ettikleri etkinlikte, halay çekti, sarımsak ve baş bar gibi geleneksel oyunları oynandı.

Gruplar halinde yaktıkları ateşler üzerinde cağ kebabı pişiren katılımcılar, sazlar eşliğinde Erzurum türküleri söyleyerek, memleket özlemini bir nebze azaltmaya çalıştı.



"Baba yurdunu terk eden insanlarımız bir araya geliyor"



Şenliğe katılan Erzurum Vakfı Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldan fazla süredir Erzurumluların yoğun olarak yaşadığı Ankara, İstanbul, Bursa ve Kırşehir gibi illerde bu tarz yayla şenlikleri organize ettiklerini ifade etti.



Köy olarak ilk defa bu yıl bir yayla şenliği yaptıklarını kaydeden Aksungur, şunları söyledi:



"60’lı yıllardan sonra ekonomik kaygılardan dolayı insanlarımız köyümüzden göç vermişler.



Türkiye'nin değişik şehirlerinde yaşıyorlar. Yerleşik olmuşlar, şehir hayatına atılmışlar. Yaşamlarını oralarda sürdürüyorlar. Bunların arasındaki diyaloğu kurmak amacıyla bu tür bir organizasyon düzenledik.



Böylece baba yurdunu terk etmiş insanlarımız yeniden bir araya gelerek yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaya ve kültürlerini yaşamaya çalışıyorlar."

Aksungur, bu şenliğe gelen Erzurumluların hem geçmişlerini öğrendiğini hem de geleceklerini birlikte inşa etmeye çalıştığını da belirterek, "Günümüzde iletişim imkanları gelişti. Hem sosyal medya hem de telefonlarla iletişime geçen insanlarımız bir araya geliyorlar.



Bugün Ankara, İstanbul, Kırşehir, Bursa ve Erzurum’dan arkadaşlarımız geldi buraya. Bir coşkuyu yaşamaya çalışıyoruz inşallah." diye konuştu.



Gülveren köyü olarak hasret giderdiklerini anlatan Aksungur, konuşmasını sürdürdü:



"Bizim köyümüzde yazın yaylaya çıkılır. O yayla hasretini burada bir nebze gidermiş oluyoruz. Şu anda köyde 50’nin üzerinde hane halen mevcut. Köyümüz terk edilmiş değil. Ama en az köyün 3-4 misli insan dışarıda yaşıyor. Bu yönden de şanslıyız. Hem orada hem burada insanımız var."