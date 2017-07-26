Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlayan bu yılki kazılarda Ulu Cami, bezirhane, zaviye ve hamam kalıntılarında çalışmalar yürütülüyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, eski Ahlat şehri kazıları başladı.



Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Arslan başkanlığındaki kazılarda, Ulu Cami, bezirhane, zaviye vehamam kalıntılarında çalışmalar yürütülüyor.

Doç. Dr. Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılı kazı sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi adına çalışmalara başladıklarını söyledi.



Arslan, yaklaşık 48 yıl önce başlayan kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde bazı yapıların kazılarını tamamlayacaklarını, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştireceklerini anlattı.



"Ulu Cami ve hemen bitişinde yer alan bir bezirhane yapısı var. Bunların kazılarını tamamlamaya çalışacağız. Bir de zaviye alanı var. Bu alanın, etrafındaki yapı gruplarıyla bir kompleks olduğunu düşünüyoruz." diye ekledi.



Arslan, kazıların daha hızlı ve etkin yapılabilmesi için sponsor desteğine ihtiyaçları bulunduğunu, aldıkları ödeneğin yanı sıra Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının da kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.



Arslan çalışmaların Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit Çal, Nevşehir Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ekiz, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Leyla Kaderli ve Yrd. Doç. Dr. Methiye Gül Çöteli, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Fadime Özler, 9 öğrenci ve 22 işçiyle yürütüldüğünü aktardı.