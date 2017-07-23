ABD'li aktör John Heard, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. John Heard, Evde Tek Başına film serisinde baba rolünde yer almıştı.
John Heard, Kaliforniya'daki bir otel odasında ölü bulundu. Aktör, günler önce sırtından küçük bir operasyon geçirmişti. John Heard'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
John Heard'ün ölüm haberini alan aktör arkadaşı Robert Patrick, "Büyük yetenekli bir aktör! Onunla çalışma, onu izleme ve onunla zaman geçirme şansı bulduğum için çok minnettarım." yazan bir Instagram paylaşımı yaptı./ntv
Evde Tek Başına filmindeki baba rolüyle tanınan ABD'li oyuncu John Heard hayatını kaybetti.
ABD'li aktör John Heard, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. John Heard, Evde Tek Başına film serisinde baba rolünde yer almıştı.
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