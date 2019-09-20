Enes Atlığ, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere Rap müzikle destek verdi. Atlığ parçada, "Vatanımız bir bayrağımız tek. Burası Anadolu nöbette Ana dolu" vurgusu yaptı.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere Rap müzikle destek oldu.



Enes Atlığ isimli vatandaş kendisinin YouTube hesabından, hazırladığı Rap şarkısını paylaştı.



"Diyarbakır Anneleri Rap" adıyla sosyal medyada beğeni toplayan şarkı evlat nöbetindeki bir annenin "Başlarım sizin kürdistan davanıza sözleriyle" başlıyor.



Enes Atlığ, videoyu "Diyarbakır Anneleri'ne destek amaçlı yazılmış, rap müzik tarzında denemedir. Siz de beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz." notuyla yayınladı.



Atlığ şarkıda, PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına da vurgu yaptı.



YouTube kanalında Türk Sanat Müziği ve ilahi tarzında parçalar da seslendiren şarkıcı, nakaratında "Vatanımız bir Bayrağımız tek. Burası Anadolu nöbette Ana dolu" ifadelerine yer verdi.





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