Yalova’da bulunan Yürüyen Köşk için bestelediği eserinde yer aldığı 'Art Of Piano' albümü üzerinde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Fazıl Say,
albümün tanıtım gala gecesinin 10 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Congresium etkinlik merkezinde yapacağını söyledi.
Eserin tamamlanmasından mutlu olduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şöyle dedi:
"Fazıl Say’ın böyle bir eser üzerinde çalıştığını öğrenince ilk olarak kendisini aradım ve Yalovalılar adına teşekkürlerimi ilettim. Dünyaca ünlü sanatçımızın
Yalova’nın markası olan “Yürüyen Köşk” üzerinde eser yapması bizi oldukça mutlu etti. Kendisiyle yapmış olduğum görüşmede ‘Yürüyen Köşk’ isimli eser
üzerinde çalışmalara başladığını ve bu esere çok önem verdiğini söylemişti. Yürüyen Köşk kentimizin en büyük markası onu yalnızca ülkemiz sınırları
içerinde değil dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Bu beste de bunun için çok önemli bir adım. Bir de bu albümün gala gecesinin Mustafa Kemal Atatürk’ün
ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da yapması ayrı bir önem taşıyor.”
DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 'Yürüyen Köşk' için bestelediği eserini tamamladığını ve gala gecesinin 10 Kasım’da olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yalova’da bulunan Yürüyen Köşk için bestelediği eserinde yer aldığı 'Art Of Piano' albümü üzerinde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Fazıl Say,
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