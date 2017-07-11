Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle tanınan Fikret Hakan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türk sinemasının usta oyuncularından Fikret Hakan İstanbul'da hayatını kaybetti
Akciğer kanseri olan ve tedavi gördüğü hastanede akciğer ameliyatı olan Fikret Hakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
83 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının cenaze programı henüz netleşmedi.
Gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Haka, tiyatro ve sinema sanatçısı olarak biliniyordu.
1950 yılında 'Üç Güvercin' adlı operetinde palyaço rolüyle 'Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. Bu arada adını değiştirip Fikret Hakan yaptı.
Ardından çok sayıda tiyatroda rol alan Hakan, 1953 yılında 'Köprüaltı Çocukları' adlı filmle kamera karşısına geçti. 1964 yılında "Keşanlı Ali Destanı"yla iyice ün yaptı.
Bugüne kadar 204 film ve 28 dizide oynadı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı ünvanını aldı.
ulusal.com.tr
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Adil Aydın - 3 saat önce
Türk Sinemamızda cesur, güvenilir, delikanlı insanlarımızı temsil eden Fikret Hakan'a Allah'tan rahmet, Türk Milleti'ne baş sağlığı dilerim.