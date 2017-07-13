Türk sinemasının usta ismi Fikret Hakan son yolculuğuna uğurlandı. Hayata veda etmeden önce kısa bir video mesaj yayınlamıştı Fikret Hakan... O mesajda "vatana ve Ata'ya ihanet edilemez. Nokta" demişti.

Türk sinemasının usta ismi Fikret Hakan sevenlerine işte böyle veda etti.



Vatan ve Atatürk aşkını anlatan bu kısacık videoda sosyal medya sitelerinde kısa sürede on binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.



Usta sanatçı için ilk tören İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlendi.



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan törene sanatçının ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.



Konuşmaların ardından Fikret Hakan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Levent Camii'ne götürüldü.



İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ulusal.com.tr