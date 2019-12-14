Film desteği için başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde verilecek olan sinema desteği için başvuru şartları ve değerlendirme tarihleri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile bu desteği veriyor. 2019 yılı içerisinde verilen son destekte bakanlık, 13 adet İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projesi'ne toplamda 9.250.000 TL, 25 adet Uzun Metraj Kurgu Film Projesi'ne ise toplamda 23.100.000 TL destek verdi.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği, Uzun Metrajları Sinema, Film Yapım Desteği, Dağıtım ve Tanıtım Desteği, Belgesel Film Yapım Desteği türleri için yapılacak başvurular E-Devlet üzerinden alınacak. Ortak Yapım Desteği ve Çekim Sonrası Desteği türlerinde ise başvurular www.sinema.gov.tr sitesinden 'Başvurular' sekmesinde yer alan 'Başvuru Formu' ve 'Başvuru Belgeleri'nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla ya da elden teslim edilmesiyle yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

10 Aralık'ta başlayan başvurular 25 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar ise Ağustos 2020'de açıklanacak. Fakat Belgesel Film Yapımı Desteği 6 Ocak'ta son bulacak ve 2020 yılı içerisinde değerlendirmeye alınıp sonuçlandırılacak.

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