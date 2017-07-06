Truva, Karayip Korsanları, Muhteşem Yüzyıl, Fetih 1453 gibi dizi ve filmlerin kostümlerinin üretildiği Kızılcabölük Mahallesi sakinleri, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen festivali ile ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Dünya çapında ses getiren "Truva" ve "Karayip Korsanları" gibi Hollywood yapımları ile "Muhteşem Yüzyıl", "Fetih 1453" gibi Türk dizi ve filmlerinin kostümlerinin üretildiği Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen festivalde, bir yandan yıl boyunca dokunan ürünler görücüye çıkarken diğer yandan 650 yıldır kesintisiz sürdürülen dokuma kültürü yaşatılıyor.



Dokuma tezgahlarında çalışarak geçimini sağlayan mahalleli, yılda bir kez yapılan Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali sayesinde yıl boyunca ürettikleri dokumaları sergileme imkanı buluyor.









Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı mahalledeki dokumacılar, yerli ve yabancı film ve dizi sektörü için özellikle tarihi yapımlarda ihtiyaç duyulan kostüm ve aksesuarları, yansıtılan dönemin özelliklerini içerecek şekilde kumaşa aktarıyor.



''Truva'' ve "Karayip Korsanları'' gibi dünya çapında ses getirmiş Hollywood yapımlarının yanı sıra ''Muhteşem Yüzyıl'', ''Japon Gelin'', ''Çocukluğumun Bağ Bozumu'' ve ''Fetih 1453'' gibi Türk yapımlarının kostümlerinin üretildiği mahallede, dokuma kültürünün yaşatılması için herkes büyük çaba gösteriyor.



"Festivalimiz markalaştı"



Üretilen dokumaların tanıtımını yaparken bu geleneğin sürmesini de sağlayan festivali düzenleyen Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki önemli dokuma merkezlerinden biri olan mahallede, dokumacılığın 16. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar mekiği el ile atılan tezgahlarda yapıldığını söyledi.











Festivalin üç gün sürdüğünü anlatan Akyol, moda, kültür, sanat ve tekstilin tanıtılması için organize edilen bu etkinliklerle festivalin markalaştığını ifade ederek, "Bu yıl 23. düzenlediğimiz festivalimiz markalaştı ve geleneksel hale geldi. Kızılcabölüğümüz tarihte tekstil dendiği zaman aklan gelen 3 önemli yerlerden bir tanesidir. Orta Asya'dan gelen ecdadımız, buralara yerleştikten sonra atkıyı, çözgüyü, mekiği günün şartlarına göre dokumuşlar ve paraya dönüştürüp satmışlar." diye konuştu.



"Avrupa'dan hala bize çok büyük siparişler geliyor"



Akyol, mahallenin çok önemli bir tekstil merkezi olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Bu tekstilciliği güncellemek suretiyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz artık geçmişten günümüze değer olarak tekstil ve dokumanın güzelliklerini geleceğe aktarabilmek için bugünlere kadar geldik.



Osmanlı padişahlarının kaftanlarının burada dokunduğuna dair tarih kayıtlarımız mevcut. Avrupa'dan hala bize çok büyük siparişler geliyor. 650 yıllık geçmişi olan bu geleneği halen el dokumalarıyla yaşatıyoruz. Festivallerle 650 yıllık dokuma kültürünü, geleneğini ve değerlerini geleceğe en iyi şekilde taşınmaya çalışıyoruz. Biz bu değerlerimize sahip çıkmazsak eminim ki bu değerler unutulup gidecektir.

Özellikle peştemalı Avrupa'ya ve Fransa'ya gönderiyoruz. Orta Doğu ülkeleri yavaş yavaş peştemal talep etmeye başladı. İspanyollar gelip alıyorlar. Hollanda'ya ihracat başladı."