Fransız aktris Jeanne Moreau 89 yaşında yaşama veda etti.

Independent’in haberine göre, Fransız aktris Jeanne Moreau 89 yaşında öldü. Aktris, şarkıcı, senarist ve yönetmen Moreau, François Truffaut kült filmi Jules et Jim’de unutulmaz bir performansa imza atmıştı.



1928 yılında, İrlanda asıllı İngiliz bir dansçı olan Katherine ile restoran sahibi bir Fransız olan Anatole-Désiré Moreau’nun çocuğu olarak Paris’ te dünyaya gelen Moreau, Paris Konsevatuarı’nda eğitim gördü. Sahneye ilk kez 1947 yılında Avignon Festivali’nde çıktı. 1951’den sonra sinema filmlerinde oynamaya başladı. 1958’de Louis Malle yönetmenliğindeki Elevator to the Gallows filmi ile dikkat çekti ve Yeni Dalga akımının ünlü yönetmenleriyle çalıştı.







1962’de, François Truffaut’ nun Yeni Dalga etkisiyle çektiği çarpıcı filmi Jules et Jim’deki rolü ile dünyaca tanınan bir oyuncu haline geldi. Moreau, Michelangelo Antonioni (La notte and Beyond the Clouds), Jean-Luc Godard (A Woman Is a Woman), Orson Welles (The Immortal Story), Luis Buñuel (Diary of a Chambermaid), Elia Kazan (The Last Tycoon), Rainer Werner Fassbinder (Querelle), ve Wim Wenders (Until the End of the World) gibi yönetmenlerle başarılı filmlere imza attı.



FRANK SINATRA İLE SAHNE ALDI

Şarkıcı olarak da bir hayli başarılı olan Moreau, birkaç albüm çıkarttı. Bir keresinde Frank Sinatra ile birlikte Carnegie Hall’da sahne aldı. Oyunculuk ve şarkıcılığın ardından senaryo yazarlığı, yönetmenlik ve yapımcılık da yapmıştır./Sözcü