Çorum'da ikincisi düzenlenen Yöresel El Sanatları ve Hediyelik Eşya Alışveriş Fuarı'nın tanıtımı için Denizli'den getirilen 3 deve ile 1 midilli, kavuk ve kaftan giyen fuar görevlileri tarafından şehrin cadde ve sokaklarında gezdirildi.

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Çorum'da ikincisi düzenlenen Yöresel El Sanatları ve Hediyelik Eşya Alışveriş Fuarı'nın tanıtımı için Denizli'den getirilen 3 deve ile 1 midillinin, kavuk ve kaftan giyen renkli görüntüler oluşturdu.



Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar ve Sergi Kompleksi'nde 14 Temmuz'da açılan fuarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel ve yöresel lezzetlerin yanı sıra takılar ve el işlemesi ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.









Çorum'un yanı sıra 50 ilden 250 firmanın katıldığı fuarın tanıtımı için farklı bir yol izlendi. Fuarı organize eden şirket tarafından Denizli'den getirilen 3 deve ile 1 midilli, kavuk ve kaftan giyen fuar görevlilerince kentin cadde ve sokaklarında dolaştırılarak kent sakinleri fuara davet edildi.



Gazi, Fatih, Bahabey ve İnönü caddelerinde polis ekibinin kontrolünde gezdirilen midilli ve develer, renkli görüntüler oluşturdu. Caddede develeri görenler ile sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler develeri yakından görmek için yanlarına giderken, bazıları da fotoğraflarını çekti.



Fuar kompleksi içinde ise bazı ziyaretçiler develere binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Organizatör firmanın yetkilisi Fevzi Atasagun, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda illerin yöresel ürünleri, el sanatları ve çeşitli özel günlere uygun hediyelik eşyaların satışa sunulduğunu belirterek Çorum'u bu alanda cazibe merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.



30 Temmuz'a kadar açık kalacak fuarın tanıtımı için farklı bir yol izlediklerini anlatan Atasagun, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu fuarı düzenliyoruz. Çorum halkının ilgisini çekmek, fuarın tanıtımını yapmak için Denizli'den deve ile midilli getirdik. Arkadaşlarımız cadde ve sokaklarda develerle tur atarak, halkı fuara davet ediyor." dedi. 'da ikincisi düzenlenen'nın tanıtımı için'den getirilen 3ile 1nin, kavuk ve kaftan giyen fuar görevlilerince kentin cadde ve sokak larında gezdirilmesioluşturdu.Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar ve Sergi Kompleksi'nde 14 Temmuz'da açılan fuarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel ve yöresel lezzetlerin yanı sıra takılar ve el işlemesi ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.Çorum'un yanı sıra 50 ilden 250 firmanın katıldığı fuarın tanıtımı için farklı bir yol izlendi. Fuarı organize eden şirket tarafından Denizli'den getirilen 3 deve ile 1 midilli, kavuk ve kaftan giyen fuar görevlilerince kentin cadde ve sokaklarında dolaştırılarak kent sakinleri fuara davet edildi.Gazi, Fatih, Bahabey ve İnönü caddelerinde polis ekibinin kontrolünde gezdirilen midilli ve develer, renkli görüntüler oluşturdu. Caddede develeri görenler ile sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler develeri yakından görmek için yanlarına giderken, bazıları da fotoğraflarını çekti.Fuar kompleksi içinde ise bazı ziyaretçiler develere binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.Organizatör firmanın yetkilisi Fevzi Atasagun, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda illerin yöresel ürünleri, el sanatları ve çeşitli özel günlere uygun hediyelik eşyaların satışa sunulduğunu belirterek Çorum'u bu alanda cazibe merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.30 Temmuz'a kadar açık kalacak fuarın tanıtımı için farklı bir yol izlediklerini anlatan Atasagun, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu fuarı düzenliyoruz. Çorum halkının ilgisini çekmek, fuarın tanıtımını yapmak için Denizli'den deve ile midilli getirdik. Arkadaşlarımız cadde ve sokaklarda develerle tur atarak, halkı fuara davet ediyor." dedi.

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