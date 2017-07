Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Arapların turizm ve tatil tercihlerinde gastronomi önemli bir yer tutar. Gaziantep o yüzden özellikle Araplar için fevkalade cazip bir turizm destinasyon mekanıdır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin, dört bir yanıyla turizmde parlayan bir yıldız olarak dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki adaylığını her geçen gün daha güçlü sesle duyurduğunu ifade eden Bakan Avcı, artık sadece deniz, güneş ve kum üzerinden turizm yapan bir ülke olmadıklarını dile getirdi.



Avcı, gastronominin de bu anlamda önemli turizm kalemlerinden biri olduğuna işaret ederek, Gaziantep'in de gastronomi turizminde Türkiye'nin en güçlü kentlerinin başında geldiğini kaydetti.



Gaziantep'te 500'ün üzerinde kazan yemeği olduğunu vurgulayan Nabi Avcı, "Dünyanın hangi ülkesinde 500'den fazla yemek bulabilirsiniz? 500'den fazla yemekle övünen Gaziantep'ten başka bir dünya şehri yok." diye konuştu.



Kentin yeme içme kültüründen doğan çok güçlü bir turizm hamlesi yapabilecek kapasitede olduğunu aktaran Avcı, şöyle konuştu:



"Gaziantep'in bu değeri, bugünden sabaha doğmuş değil. Binlerce yıllık çok farklı kavimlerin zenginliğinden oluşan olağanüstü bir mutfak var Gaziantep'te. Bence Gaziantep, sadece bu özelliğiyle yola çıksa bile tüm Ortadoğu'yu sallamaya yeter. Arapların turizm ve tatil tercihlerinde gastronomi önemli bir yer tutar. Gaziantep o yüzden özellikle Araplar için fevkalade cazip bir turizm destinasyon mekanıdır."



Gaziantep'in insan yapısıyla da turistlerin rahat edebileceği bir özelliğe sahip olduğunu belirten Bakan Avcı, kentin her geçen gün turizm pastasından daha fazla pay alacağına inandığını da sözlerine ekledi.



"Topraktan ne çıkıyorsa, kazanımızda da o var"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 500'den fazla yemek çeşidinin olduğu kentte, topraktan çıkan her ürünle yemek yapılabildiğine işaret etti.



Kentteki yemeklerin, çoğu kentte olduğu gibi kebap ve ızgaradan ibaret olmadığını hemen her fırsatta dile getirdiklerini kaydeden Şahin, "Topraktan ne çıkıyorsa kazanımızda da o var. Kentimizi gastronomi alanında daha ileriye taşımak için önemli çalışmalar ve tanıtımlar da gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki kısa zamanda herkesin beğenisini çeken Gaziantep mutfağı, dünya markası haline gelecek." şeklinde konuştu.