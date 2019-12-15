Genç ressam ve heykeltraşlar, İskenderun'da karma sergi açtı

İskenderun'da ressam ve heykeltıraş 12 sanatçı, karma sergide sanatseverler ile buluştu.



Sergi ağırlıklı olarak, farklı mesleklerde çalışırken, sanata ilgi duyup kendini yetiştiren genç sanatçıların eserlerinden oluşuyor.



Şehir Klubü'ndeki açılış törenine, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Arsuz belediye Başkanı Asaf Güven ve Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Sergide 3 heykeltraş ve 9 ressamın eserleri yer alıyor. Genç sanatçılar heyecanlı ve sergiye gösterilen ilgiden memnun…



Karma resim ve heykel sergisi, İskenderun Şehir Klubü'nde 20 Aralık'a kadar sürecek.







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