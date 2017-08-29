Genç yazarlara ilk kitabı için bakanlık desteği geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımcılar üzerinde vereceği teşvik ile genç yazarların önünü açarak, yeni ve özgün eserler yaratılmasını amaçlıyor.

İlk kitabını yazan ancak kitabını basacak yayınevi bulamayan genç edebiyaçılara teşvik sağlanacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç edebiyatçıların teşvik edilmesi amacıyla yazarların ilk eserlerine destek sağlayacaklarını açıkladı.Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Ancak teşvik alabilmek için bazı şartlar aranacak. Bunların başında başvuru yapacak yazarın, Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği veya Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olması ve eserin dilinin de Türkçe olması geliyor.Ayrıca başvuru yapılacak eserde özgünlük aranacak. Yani başvuru yapılacak eserin yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması gerekiyor.Destek başvuruları yazarlarca değil yayınevleri üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, eserin bütün hazırlık aşamalarından geçmiş, baskıya hazır bir çıktısı ile yapılacak. Yayın desteği tutarı Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.Buna göre, yayımcılar her yıl şubat ve ağustos aylarında başvurularını gerçekleştirebilecek. Yükümlülükleri yerine getirmeyenin sözleşmesi iptal edilecek.