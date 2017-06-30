Dünya'nın en eski tapınağının yer aldığı Şanlıurfa Göbeklitepe'de bulunun kafatası parçaları yeni keşifler sağladı. Bulunan parçalar, ölümden sonra insanı kutsallaştıran bir kafatası inancı olduğunu ortaya çıkardı.

Günümüzden tam 12.000 yıl önce inşa edilen Göbeklitepe tarihe ışık tutuyor.İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri tekrar gözden geçirmemize neden olan Göbeklitepe'de yeni buluntular ortaya çıktı.Kazılarda bulunun kafatası parçaları incilendi. Kafataslarında oluk izleri, delikler ya da aşıboyası izleri bulundu.Bilimsel yayınlardan olan Science Advances'de yer alan makale "Göbeklitepe'de bulunan üç kafatası parçası dünyada bilinen en erken oyulmuş kafatasları" ifadesine yer verdi.Araştırmacılar, kafataslarındaki izlerin ip bağlanarak asılmasına yardımcı olmak için yapıldığını düşünüyor.Bu keşifler ölümden sonra insanı kutsallaştıran bir kafatası kültü yani inancı olduğunu gösterdi.Şanlıurfa’ya 15 km uzaklıkta olan Göbeklitepe'de dünyanın en eski tapınağı yer alıyor. 12 bin yıl önce yapılan mühendislik ve mimarlık dehası olan bu tapınağın neden ve nasıl yapıldığı merak konusu.Piramitlerden tam 7 bin yıl önce yapılan; yazının, tekerleğin, çömleğin bile icat edilmediği bir dönemde böylesi bir yapının inşa edilmesi ezberleri bozdu.