Yıllarca çöp topladı, şoförlük yaptı… Ancak güç koşullarda çalışması senaryo yazmasına engel olamadı… İzmir’in Karşıyaka Belediyesinde çalışan 49 yaşındaki Yüksel Aydın’ın bugüne kadar yazdığı senaryolardan 7'si hayat buldu.

Bir yandan şoför olarak çalışıyor, diğer yandan da senaryo yazıyor…Karşıyaka Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Yüksel Aydın, yazdığı senaryolarla adından söz ettiriyor.Yüksel Aydın, 49 aşında 2 çocuk babası… Karşıyaka Belediyesi'nde yıllardır temizlik işleri kadrosunda çalıştı. 9 yıl boyunca kamyonun arkasında çöp topladı.Çöpçülük yaptığı dönemde Alsancak'ta bir kafede otururken, yönetmen Ülkü Erakalın ve senarist Bülent Oran ile tanıştı. Aydın, Ülkü Erakalın'ın 'Ali Veli Deli' filminde asistanlık yapmak için anlaştı.Aydın, ilk defa bir film setine giderek çekimlere canlı şahit oldu. O yıllarda oyunculuk ve senaristlik eğitimi almaya başladı, artık sinema onun için iş haline geldi.Şimdiye kadar 20 senaryo yazan Aydın’ın yazdığı senaryolardan 7 tanesi çekildi.1 sene sonra emekli olacak Aydın’ın hayali, kendi yapım şirketini kurmak…