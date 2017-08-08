Yenipazar Belediye Başkanı Özden, Bilecik'te bulunan ikisi büyük çok sayıda şelaleyi barındıran Harmankaya Kanyonu'nu dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, ikisi büyük, çok sayıda şelaleyi barındıran yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Harmankaya Kanyonu'nu dünyaya tanıtmayı amaçlayan Belediye Başkanı, dağcılarla kanyonu geçti.



Merkezi İstanbul'da bulunan Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) üyesi grup, özel ders verip, birlikte antrenman yaptıkları Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ile sabah erken saatlerde kanyona girdi.



Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 700 metre yüksekliğindeki kanyonu dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.



Özden, "İçinde 20 ve 25 metrelik 2 şelalenin bulunduğu, giriş ağzının 50 metreye kadar rahatlıkla yürünebildiği ama ondan sonra yer yer yarım metreye kadar düştüğü daralmaların meydana geldiği doğa harikası bir yerimiz. Bugüne kadar yeterince tanıtılmamış, turizme açılmamış bir yer. Amacımız burayı turizme açmak, dünya alanında turistleri Yenipazar'da ağırlamak. Tek düşüncemiz bu. Bunun için gerekirse 6 gün de yürürüz." diye konuştu.







"Türkiye kanyon zengini bir ülke"



Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) Başkanı Meral Kuvan da derneğin 2008 yılında Türkiye'nin kanyon sporu konusunda kurulan ilk derneği olduğunu belirtti.



Kuvan, o tarihten bu yana kanyon sporunun gelişmesine destek verdiklerini, yeni kanyon keşifleri noktasında Türkiye'nin bu alandaki zenginliğini ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini ifade ederek, 3-5 çılgın sporcu ile yola çıktıklarını şu anda ise 50 üyeye sahip olduklarını kaydetti.

Türkiye'de keşfedilmesi gereken çok kanyon olduğuna işaret eden Kuvan, "Türkiye aslında kanyon zengini bir ülke. Benim bildiğim 220'nin üzerinde kanyon var ancak bunların hepsini gezmiş değilim. Bunların kimisi kanyon sporunu yapmaya daha uygun kimisi daha dere yürüyüşü formatında kimisi ise daha farklı formatlarda. Biz hangi kanyonlar kanyon sporu yapmaya elverişlidir, bunların sıralamasını yapmak üzere çalışmalar yapıyoruz."



"Çok güzel bir kanyon"



Kuvan, bölgenin özel bir kanyona sahip olduğunu vurgulayarak, "Harmankaya kanyonu çok güzel bir kanyon. Gerçekten, sulu kanyon. Kanyon bu bölgede bulunmasına rağmen bölgede ilgili sporu yapan yerleşik kişiler yok. Biz bir süredir ekip oluşsun, eğitim verelim diye bir girişimde bulunmuştuk ve hem bunu devam ettirmek hem de kanyon geçişi adına geldik." ifadelerini kullandı.