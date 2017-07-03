“Hayalimdeki Çin Sergisi Resim Yarışması” sonuçlandı. Türkiye’nin her yerinden 800’ü aşkın resmin katıldığı yarışmada, dereceye giren ilk 10 resim ve sergilenmeye değer görülen 100 resim seçildi. Kazananlar Çin’e gönderilecek.

Resimleriyle iki ülke arasında dostluk köprülerini pekiştirdiler.Orta öğretim öğrencilerini resim çizmeye teşvik etmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla organize edilen "Hayalimdeki Çin" resim yarışması sonuçlandı.Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslar arası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Ankara’da yapıldı.CernModern Sergi Salonu’ndaki törene Milli Eğitim Bakanı Müsteşar Yardımcısı Doçent Doktor Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Kurucu Başkanı Profesör Bülent Okay'ın yanı sıra resim öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.Ödül töreninde Büyükelçi Yu Hongyang söz aldı.Konuşmaların ardından resimleriyle ilk 10’a giren öğrenci ve öğretmenlerine plaketleri verildi.Kazanan yarışmacılar, Çin’e gönderilecek.