Anadoludaki ilk devlet olan Hitit İmparatorluğu'nun idari yapısını aydınlatacak yeni buluntular ortaya çıktı. Karkamış antik kentindeki kazılarda ortaya çıkarılan ve "mühürevi"nde yüksek görevlilerinin kullandığı kilden mühür baskılar bulundu.

Karkamış antik kentindeki yeni buluntular Hitit imparatorluğunun idari yapısını aytınlatıyor.Türk-İtalyan ekip tarafından yürütülen kazılarda, bu yıl ilk kez Hitit İmparatorluğunun yüksek devlet görevlilerinin kullandığı 250 kil mühür baskısı ortaya çıkarıldı.Kazı Başkan Yardımcısı Hasan Peker, tarihi öneme sahip olan Karkamış'ın, yaklaşık 4 bin 400 yıldır tarih sayfasında olduğunu hatırlattı.Türkiye-Suriye sınırında Gaziantep'de bulunan antik kent en parlak dönemini Hitit hakimiyetindeyken yaşadı.Kazılardaki yeni buluntular tarih sayfalarına eklenecek önemde. Hititlerin başkenti Boğazköy'deki Nişantepe arşivinden sonra yayınlanacak en büyük arşiv Karkamış'ta bulundu. Daha önce belgelerin hiçbirinde görülmeyen idarecilerin adı ortaya çıktı.